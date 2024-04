Remuntada de campió

El Barça es va classificar per a a la seua cinquena final de Lliga de Campions, la quarta consecutiva, al superar el Chelsea per 0-2, en un xoc trepidant que es va decidir amb els gols d’Aitana Bonmatí i Fridolina Rölfo, que van remuntar l’advers 0-1 de l’anada a Montjuïc. Les blaugranes van aconseguir el pas a la final, que tindrà lloc a San Mamés (Bilbao) el proper 25 de maig, després que un gol d’Aitana Bonmatí (min. 25) igualés l’eliminatòria i que Fridolina Rolfö, de penal, culminés la remuntada a 16 minuts del final.

El quadre blue, ben plantat i dur de rosegar, va gaudir d’ocasions per tornar a avançar-se en el marcador abans i després del descans, però l’expulsió per doble groga de Kadeisha Buchanan en el minut 59 va deixar les d’Emma Hayes amb una futbolista menys i va penalitzar el seu equip. De fet, en els primers compassos del duel, el Barça es va presentar armat d’insistència, però va pecar d’imprecís a la zona d’acabament. Si bé a les de Jonatan Giráldez els va costar materialitzar el primer tret a porta, amb aquest va arrancar el perill ofensiu del campió d’Europa. En el minut 25, Bonmatí va rebre una pilota filtrada de Patri Guijarro i va habilitar l’espai, va ballar sobre si mateixa i va disparar. La fortuna li va somriure, ja que el tret el va desviar Buchanan i va sorprendre la portera. Les taules havien tornat a l’eliminatòria i, amb la igualtat, un diluvi d’ocasions per part dels dos equips. El combinat londinenc va topar amb el travesser abans del descans.El duel es va torçar per al Chelsea amb la segona groga de Buchanan. Només 15 minuts després de l’expulsió arribaria el penal de Lawrence sobre Bonmatí i Rolfö no va perdonar. Al final, i malgrat la bona resposta d’un Chelsea molt digne davant de les envestides del seu rival, els mèrits del Barça van acabar per situar-lo cada vegada més a prop de revalidar el seu títol de campió d’Europa. A San Mamés lluitarà per aixecar la seua tercera corona continental.