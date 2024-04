El Bellpuig venç un combatiu Angulària

El Bellpuig va patir per derrotar un Angulària que va desaprofitar diverses ocasions per empatar (3-1). Els locals es van avançar en el marcador gràcies a una bona jugada col·lectiva que va culminar Erik amb una gran rematada (1-0). Amb l’avantatge, l’Angulària va desaprofitar un penal per empatar. Tanmateix, poc abans d’arribar al descans, els visitants van tenir un altre penal que aquesta vegada sí que van transformar (1-1). A la segona meitat, el Bellpuig va tornar a posar-se davant amb un gol de Moha (2-1). L’Angulària va tenir ocasions per empatar, però les va perdonar totes. Poc abans d’arribar al final del partit, Trillo va fer el 3-1 definitiu.

En el Grup 14, la part alta de la classificació està més atapeïda. El líder continua sent l’Albagés, que va guanyar 2-0 el Borges B i suma 62 punts. A tan sols un punt està l’Almacelles, que va guanyar a casa de l’AEM 0-1. Albagés i Almacelles s’enfronten la setmana que ve en un duel que decidirà el liderat del grup.

El Tremp pot ser campió la pròxima jornada

El Tremp pot convertir-se en campió del Grup 15 de Tercera Catalana si empata o guanya a casa de l’Organyà. Els del Pallars tenen vuit punts d’avantatge sobre el Bellpuig a falta de tres jornades per finalitzar el campionat.