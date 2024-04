Rècord i homenatges en la Cursa Popular de Balàfia

La quaranta-dosena edició de la Cursa de Balàfia, la segona carrera popular més antiga de Lleida, va reunir ahir 350 atletes entre els recorreguts de 10 i 5 quilòmetres i unes 270 persones en la caminada i les carreres infantils.

El guanyador del recorregut de 10 quilòmetres va ser Muhammad Lamin Bah (Xafatolls) amb un temps de 31 minuts i 22 segons, seguit per Ricard Pastó (Xafatolls) i la pallaresa Berta Cabanas (Xafatolls), que amb un temps de 34 minuts i 1 segon va establir un nou rècord femení en el recorregut de 10 quilòmetres. A la secció femenina, a Cabanas la van seguir Núria Tilló (Xafatolls) i Anna Visa (Energia Nufri).L’encarregat de donar la sortida va ser l’atleta lleidatà Luis García Serna, més conegut com a Paganini, que ha estat un dels millors atletes lleidatans de la història i va guanyar diversos trofeus nacionals i internacionals. També es va retre homenatge a una altra llegenda, Bonaventura Baldomà, que va morir l’any 2004 i va ser l’atleta lleidatà amb millor palmarès al segle XX.En la prova de 5 quilòmetres, el primer classificat va ser Sergi Hidalgo (Runner’s Balaguer) amb un temps de 16 minuts i 35 segons, seguit per Sulayman Touray (Clos Pons Thai Runners) i Francesc Solé (Xafatolls), que es van quedar a tan sols 11 i 14 segons del líder, respectivament. A la secció femenina, Laura Pallejà (Runner’s Balaguer) va ser la primera classificada i va establir una marca de 16 minuts i 35 segons, seguida per Sílvia Fandos (Tot Menys Córrer) i Anna Jové (Tri-4.40), que van tancar els diferents podis de la prova puntuable per a la Lliga de Ponent.