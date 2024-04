La Seu pateix per guanyar el Palau d'Anglesola

Un jugador del Palau tapa la progressió de Nadal prenent-li la pilota. - C. SANS

La Seu va superar el Palau d’Anglesola en un partit igualat que els locals van començar guanyant gràcies al gol de Del Águila, però en el qual Montalvo va empatar abans d’arribar al descans. Després, Casanova va avançar de nou els locals en l’afegit (2-1, 46). A la segona part, el Palau d’Anglesola va empatar una altra vegada gràcies a Costa, però en la següent jugada Cayola va marcar el 3-2 definitiu. El Palau d’Anglesola va provar d’empatar, però tant García com la defensa van estar encertats.

Després de la victòria, la Seu és onzè amb 39 punts, mentre que el Palau d’Anglesola és setzè amb 18.

El líder entrepussa i ningú ho aprofita

L’Alcarràs va acabar amb la ratxa del Balaguer (1-0) després de 21 jornades sense perdre i donava opcions als perseguidors per escurçar distàncies però cap ho va aprofitar. Tant l’Alpicat, que va perdre amb el Balàfia (2-1), com l’Agramunt, que va caure derrotat contundentment contra el Castellserà (4-1), no van poder escurçar distàncies.