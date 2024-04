Betriu obté tres podis a l'Estatal de Santiago

Jaume Betriu, durant un dels trams que van quedar afectats per les intenses pluges. - NICKI MARTÍNEZ

Jaume Betriu va tancar positivament la segona cita del Campionat d’Espanya d’Enduro, en la qual va aconseguir pujar tres vegades al podi, dos en la categoria Enduro 3 i una altra en la general scratch. La pluja va marcar el transcurs del cap de setmana, que va dificultar encara més l’evolució en un recorregut molt trencat i xop. Com sempre, l’acció va començar amb el Súper Test disputat divendres a la tarda, en el qual Betriu es va classificar segon en la categoria E3 i sisè scratch. La primera mànega va continuar dissabte amb un bon inici per al de Coll de Nargó, però una caiguda sobre el braç esquerre, on té la lesió, va condicionar la seua actuació la resta del dia i va acabar tercer i sisè absolut. Diumenge va aconseguir recompondre’s de les macadures del dia anterior i va poder imprimir un ritme superior que li va permetre obtenir la segona posició de la categoria i la tercera absoluta. En el global de les dos curses, Betriu va sumar un segon lloc en E3 i un cinquè absolut, que el mantenen en la tercera posició de la general del campionat de E3 i el quart scratch.