El factor camp del Lleida passa per guanyar a Alacant

La derrota contra l’Europa de diumenge (0-1) va deixar el Lleida sense opcions d’ascens directe abans de visitar l’Hèrcules en l’última jornada. Tanmateix, el conjunt blau es juga el seu lloc final al play-off, ja que pot acabar la competició segon, tercer –com està ara–, quart o cinquè.

Per assegurar el factor camp en la primera eliminatòria –és a dir, acabar segon o tercer–, necessitarà vèncer un Hèrcules que també necessita el triomf per ser campió i que jugarà en un Rico Pérez a rebentar. De fet, l’afició alacantina ja va esgotar ahir totes les entrades a la venda, i va assegurar un aforament de 24.500 espectadors, per la qual cosa el club obrirà la grada superior per poder assolir els 29.500.Així, el conjunt lleidatà buscarà aigualir-li la festa als alacantins per poder optar al segon lloc, i per a això necessitaria un triomf i que l’Europa, l’altre aspirant al títol, perdi davant de l’Espanyol B. Si queda segon, el conjunt blau s’asseguraria jugar la primera ronda (en la qual s’enfrontaria a un cinquè) i una possible segona ronda amb la tornada a casa, mentre que sent tercer asseguraria l’avantatge de camp en el primer encreuament (contra un quart), però no en el segon. En canvi, un empat o una derrota podria fer caure el Lleida al quart o al cinquè lloc, depenent dels resultats de Badalona Futur, al qual té dos punts al darrere, i el Sant Andreu, a tres. Si suma un punt i el Badalona Futur guanya el cuer i ja descendit la Nucia, caurà al quart lloc, però no podria ser superat pel Sant Andreu. En canvi, si perd a Alacant i l’equip quadribarrat venç l’Andratx, el Lleida acabarà cinquè sempre que el Badalona Futur també guanyi a la Nucia. Amb la quarta plaça, s’enfrontaria a un tercer classificat en la primera ronda amb la tornada fora de casa, i amb la cinquena, jugaria les dos eliminatòries amb el segon partit de visitant. A més, si les eliminatòries acaben en empat després de la pròrroga, sempre passen els millors classificats a la Lliga regular.