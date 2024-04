Lewandowski al rescat

Un triplet de Robert Lewandowski en el segon temps va donar la victòria al Barça davant d’un estireganyós València (4-2), que es va arribar a avançar al tall del descans poc abans de l’expulsió del porter Giorgi Mamardashvili, que va acabar amb les esperances del seu equip de puntuar. En un primer temps una mica boig, Hugo Duro i Pepelu, de penal, van tombar el gol inicial de Fermín López i el polonès va aparèixer en la represa per mantenir l’equip a la segona posició de LaLiga EA Sports i allunyar el seu rival del somni europeu.

Pocs al·licients tenien els aficionats blaugrana per pujar a Montjuïc. Ni el dia –un dilluns– ni l’hora (21.00) ni el xàfec que va caure a Barcelona durant tot el dia no acompanyaven a presenciar en directe el duel d’un equip que, sense opcions de revalidar el títol, només li queda el premi de consolació del subcampionat. 30.167 valents –la pitjor entrada de la temporada– van acudir a l’estadi i van veure dos equips amb propostes molt diferents entre si. El Barça es va apropiar de la pilota, però li costava horrors moure-la amb fluïdesa i patia amb el joc directe del València.Però el primer gol el va anotar Fermín López (1-0, min. 22). El partit va embogir i els errors infantils dels locals es van multiplicar. El primer a sortir a la foto va ser Ter Stegen, que va intentar fer un barret a Hugo Duro, que va caçar la pilota i no va desaprofitar el regal del porter alemany per igualar el partit (1-1, min. 27). Deu minuts després, a Araujo se li van aparèixer els fantasmes del partit contra el PSG i, a l’intentar robar-li la pilota a Peter Federico, el va fer caure. Penal infantil de l’uruguaià que va transformar Pepelu (1-2, min. 38). La pilota aturada va donar una alegria al Barcelona. Gündogan va botar un córner i Lewandowski al primer pal va creuar la pilota (2-2, min. 49). A la sortida d’un altre córner, Lewandowski va caçar la pilota amb la testa (3-2, min. 82). En el temps afegit, l’internacional polonès va posar la guinda a la seua gran nit amb un gol de falta directa. Els seus gols en el segon temps permetran al seu equip afrontar el duel de la pròxima jornada contra el Girona, el seu rival en la lluita pel segon lloc, amb un avantatge de dos punts.

Investiguen 2 seguidors del Barça per insults racistes a Vinícius

Una jutge ha obert una investigació a dos aficionats del FC Barcelona per presumptament proferir insults racistes contra el futbolista del Reial Madrid Vinícius Jr. durant el clàssic de l’octubre passat a Montjuïc.Segons indiquen fonts properes al cas, la causa l’ha obert la titular del jutjat d’instrucció 18 de Barcelona a partir d’un atestat dels Mossos d’Esquadra. A més del servei contra els delictes d’odi de la Fiscalia de Barcelona, que ja està personat en el procediment, la Lliga de Futbol Professional ha demanat poder exercir l’acusació, mentre que la jutge ha ofert a Vinícius Jr. poder personar-se com a perjudicat.