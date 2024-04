Rubiales nega davant la jutge irregularitats en la seua gestió a la RFEF

L’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales va negar ahir haver pagat comissions a Gerard Piqué o a la seua empresa Kosmos pel trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudita, i també haver-les cobrat, i va afegir que gràcies a aquest contracte “es va salvar el futbol”.

Una vegada conclosa la declaració, la jutge va permetre a Rubiales conservar el seu passaport, però li ha ordenat que informi i demani permís al jutjat si vol viatjar fora d’Espanya, a més d’obligar-lo a comparèixer en els jutjats una vegada al mes.Rubiales va declarar ahir davant de la jutge de Majadahonda que investiga presumptes pràctiques corruptes en la seua etapa al capdavant de la Federació i va recalcar que la comissió que va cobrar Kosmos per la seua mediació la van pagar els àrabs, mai la Federació. L’expresident va recalcar que aquest contracte es va firmar enmig d’una pandèmia en la qual, si no s’hagués aconseguit aquests ingressos, el futbol espanyol podria haver mort i va treure pit de la seua gestió, a l’haver aconseguit augmentar la facturació de 140 a 400 milions d’euros i haver aconseguit que a Espanya se li assigni el Mundial del 2030. “No hi ha hagut un contuberni”, va insistir Rubiales, que va recordar que el contracte va rebre el vistiplau del comitè ètic i el departament de Compliance. Rubiales també va destacar que van rebre “moltes trucades” i es van interessar Qatar, la Xina, Rússia o l’Índia, a més de l’Aràbia Saudita, per acollir la Supercopa una vegada van canviar el format. Respecte a les obres a l’estadi sevillà de La Cartuja, adjudicades a l’empresa Gruconsa i també al focus de la investigació, Rubiales va explicar que la RFEF, com a entitat privada, podia contractar qui volgués, si bé va indicar que van parlar amb la Junta d’Andalusia i els van demanar que aportessin “una mica de diners”. En aquest sentit, va assegurar que el contracte no havia de passar per la comissió econòmica de la Federació, ja que es tractava d’un ingrés i no d’una despesa. I va recalcar que ell mateix podia haver firmat el contracte sense donar compte a la resta, però va insistir que va actuar amb “transparència”.