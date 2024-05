Doblet de Bernat Canut

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El tècnic lleidatà Bernat Canut tancarà la seua primera experiència a l’estranger en gran, després de conquerir la Lliga i la Copa de Suècia amb el Södertälje, un doblet que el club no aconseguia des de feia més de vint anys. “La temporada passada havien perdut la final i l’objectiu era intentar estar a les dos finals i guanyar-les, i ho hem aconseguit”, va assenyalar el tècnic de la Seu d’Urgell, que va destacar les seues jugadores. “Hem fet una molt bona temporada, desplegant un bon bàsquet que ha enganxat l’afició. El compromís de les jugadores ha estat molt elevat i s’han divertit molt, i això al final suma”, va indicar.

Canut, que ha viscut l’experiència juntament amb la seua parella, l’exjugadora Georgina Bahí, que compaginava el seu càrrec d’entrenadora del sub-21 femení amb la promoció del bàsquet en centres escolars, va destacar el suport rebut. “Ha estat una gran experiència. Ens ha faltat una mica de vida social al ser tan lluny de casa, però el club ens ha cuidat molt, no ens ha faltat res i tot han estat facilitats i molta confiança en la nostra feina. He tingut carta blanca per fer el que creia oportú per a l’equip, i poder treballar d’aquesta manera val or”, va assenyalar.Canut ja té decidit que no continuarà, ja que la directiva del Södertälje ha decidit no jugar competició europea la temporada que ve. “Crec que aquí ja s’ha acabat el projecte i hi haurà bastanta desbandada. A nivell esportiu no puc fer cap pas més cap endavant”, va indicar el tècnic, que té diverses opcions. “No hi ha res clar encara. No sé si continuaré entrenant a l’estranger o tornaré. Tinc alguna proposta però res en ferm, alguna per tornar a la Lliga Femenina i altres per seguir a l’estranger, per exemple a la Xina, i possiblement pugui sortir alguna cosa als Estats Units, però de moment no tinc cap proposta en ferm. Tot està molt verd”, va assenyalar Canut, que a l’estiu dirigirà la selecció espanyola femenina en l’Europeu U18 de Portugal.