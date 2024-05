El Força Lleida mira l'ACB i comença a treballar en un hipotètic ascens

El Força Lleida licitarà, si es classifica, per acollir al Barris Nord la Final Four del play-off d’ascens a la Lliga ACB.

El Força Lleida no vol deixar res a l’atzar per si salta la sorpresa i l’equip de Gerard Encuentra aconsegueix l’ascens a la Lliga ACB, ja sigui de forma directa, una cosa summament complicada perquè necessita guanyar els dos partits que queden (Càceres i Menorca) i que el Corunya perdi els dos i el San Pablo Burgos un, o per la via de la Final Four, per la qual lluitarà ja amb el factor pista assegurat després de guanyar el Cantàbria i de la derrota del Gipuzkoa Basket, i que aspira a organitzar si finalment aconsegueix la classificació.

És per aquest motiu que els seus dirigents ja han començat a recollir tota la informació del que suposaria assumir aquest salt esportiu. Han contactat amb diferents clubs de la Lliga i també amb la mateixa ACB per conèixer les xifres que es mouen en la millor Lliga d’Europa, i que passen per tenir un pressupost d’uns 3,5 milions d’euros per confeccionar una plantilla competitiva –més del doble del que té aquesta temporada, que ronda els 1,4 milions– i uns altres dos milions d’aval, dividits en pagaments de mig milió durant els primers quatre anys.

Com a contrapartida, la patronal aporta a cada club de la Lliga un important pessic dels drets de televisió i imatge, amb una quantitat fixa que s’incrementa en funció de la classificació.“No podem esperar a aconseguir l’ascens per començar a treballar-hi, volem saber el que necessitem amb temps per veure si és viable. Des del club estem fent els deures, informant-nos de tot amb alguns equips de la categoria i també amb l’associació de clubs”, reconeixia ahir el president Albert Aliaga, que té clar que “és el moment d’atacar l’ascens, si no ho fem ara ja no ho farem”.

El president del Força Lleida també va incidir en el fet que assumir un hipotètic ascens a la Lliga ACB suposa un esforç col·lectiu, no només del club, i assegura que si això passa, és factible aconseguir-ho. “Si Paeria i Diputació hi creuen, i això vol dir que facin una aposta decidida, en consonància amb el que tenen altres clubs de la Lliga, podem aconseguir-ho. Les institucions s’han de mullar, i si no, no passa res, seguirem com a fins ara”, va puntualitzar.

“Si és viable ho farem, si no, no, i hi ha possibilitats que ho sigui, però tots ens hem de comprometre”

Per una altra banda, Aliaga també va reconèixer que si no es donen tots els requisits, no tindran cap problema a fer marxa enrere. “Si no tenim garantit més o menys que podem quadrar el pressupost per jugar a l’ACB no ho farem, no ens tremolarà la mà a l’hora de renunciar.

El que no farem de cap manera és embarcar-nos en una cosa tan gran sense tenir les garanties que ho podem assumir. Si és viable, ho farem, si no, no, i hi ha moltes possibilitats que ho sigui, però aquí ens hem de comprometre tots, club, institucions, empreses i abonats”, va asseverar.

Actualment el Força Lleida treballa sobre dos escenaris per a la temporada que ve, jugar a LEB o fer-ho a l’ACB. En el primer supòsit, la direcció tècnica ja ha començat a treballar en la planificació de la plantilla 2024-2025 i ha ofert la renovació a dos dels seus puntals, els nord-americans Kenny Hasbrouck i Cameron Krutwig.

L’escorta amb passaport alemany, que s’ha perdut els últims quatre partits per uns problemes musculars, és el màxim anotador de l’equip amb 12,2 punts per partit, a més d’aportar 2,6 assistències i tenir una valoració mitjana de 9,4. Per la seua part, Krutwig s’ha convertit després d’arribar amb la temporada ja començada procedent del Betis en un pilar fonamental per a Gerard Encuentra, tant en defensa, en què és el màxim rebotejador de l’equip i el tercer de tota la Lliga amb set captures, com en atac, en què és el millor assistent amb 2,9 passades, compartint honor amb els dos bases, Rafa Villa i Nacho Varela, i el quart en anotació amb 9,7 punts de mitjana. En els propers dies es començarà a parlar amb la resta de components de l’equip per sondejar-ne la renovació.

D’altra banda, Osvaldas Matulionis va reconèixer que arribar a les 24 victòries “és un èxit, però no serveix de res si no aconsegueixes alguna cosa més. És una alegria sobretot per a l’afició, però nosaltres volem una mica més”, va dir el lituà, que veu difícil l’ascens directe perquè “no depèn de nosaltres”, va assenyalar.