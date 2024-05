Primeres sorpreses al Catalonia Open de Lleida

Després d’una primera jornada marcada per la pluja, finalment ahir es van poder disputar al CT Lleida els primers duels del Catalonia Open WTA 125, i ho van fer amb sorpreses. Una la va protagonitzar la barcelonina Guiomar Maristany, que es va desfer de la japonesa Nau Hibino, número 85 del rànquing mundial, en tres sets (6-4, 1-6 i 6-1) gràcies a un joc molt sòlid des del fons de pista. Victòria de prestigi per a Maristany, que havia accedit al quadre final amb una invitació. L’altra sorpresa va ser l’eliminació de la cinquena favorita, la xinesa Xiyu Wang, en mans de la sèrbia Dejana Radanovic (1-6, 6-3 i 6-4),

L’altra representant catalana del quadre principal, Rebeka Masarova, es va acomiadar en la primera ronda després de cedir contra la jove tenista russa de 19 anys Erika Andreeva, també en tres mànegues (3-6, 7-5 i 7-6) i més de tres hores de partit. Massa errors no forçats en els moments decisius van passar factura a una Masarova que tenia el duel molt encaminat amb un set a dalt i 3-2 al seu favor en el segon. Tampoc no va passar l’aragonesa Carlota Martínez, després d’un competit duel contra la macedònia Lina Gjorcheska (3-6, 7-5 i 6-1). La segona cap de sèrie del torneig, Katerina Siniakova, no va tenir problemes per seguir en lliça. La txeca va tombar amb solvència la nord-americana Alycia Parks per un còmode 6-2 i 6-4 en una hora i mitja de partit, mentre que la croata Lucija Ciric Bagaric va passar a vuitens després de guanyar la francesa Oceane Dodin (6-4 i 6-4).