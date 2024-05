El Barça s'enfonsa i hi haurà desempat

El Barça va caure amb estrèpit (92-58) ahir a la pista de l’Olympiacos en el quart partit del seu play-off de l’Eurolliga, deixant escapar l’opció de segellar l’accés a la Final Four i encomanant-se al Palau Blaugrana i al favoritisme local segons la història. Mai ningú no ha guanyat un cinquè partit de visitant i els de Roger Grimau tindran la seua carta dimecres vinent a casa. Tanmateix, l’equip blaugrana va deixar escapar l’opció de no donar més emoció ni vida a un Olympiacos que va intimidar en la seua manera de posar aquest 2-2.

Després d’un primer quart dominat pel Barça (21-23), els grecs van marcar el ritme a partir del segon (32-14) i no van aixecar el peu fins a una renda de 25 punts en el tercer (72-47). L’Estadi de la Pau i l’Amistat va viure fins i tot tranquil el desenllaç, ja que el Barça va llançar la tovallola, molt lluny de la polèmica que hi va haver en la victòria de dimarts en la pròrroga.