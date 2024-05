Català en ruta a Raimat

detail.info.publicated X. P. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Raimat acollirà aquest 11 de maig el Campionat de Catalunya de contrarellotge individual de totes les categories, des de cadets fins a màster, que reunirà més de 300 ciclistes. La prova, organitzada conjuntament pel Club Ciclista Terraferma, Speed Republik i la Federació Catalana de Ciclisme, compta amb dos recorreguts, tots amb sortida i arribada a la localitat del Segrià. El curt, d’uns 13 quilòmetres, arriba fins a Sucs, mentre que el llarg, de poc més de 25, transcorre també pels municipis de Sucs i Gimenells.

El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, va assegurar durant la presentació ahir de l’esdeveniment que “és una de les proves més importants de les 500 que organitzem al llarg de l’any”, i va destacar el vincle que té Lleida des de fa anys amb el ciclisme. El lleidatà Sergi Escobar, doble medallista olímpic de pista i involucrat en l’organització, va posar en relleu que “Lleida té un territori privilegiat per a aquest tipus de disciplines, amb poc trànsit, bones carreteres i bons paisatges, i ho hem d’aprofitar”, va dir. En aquest sentit, va deixar caure que un dels seus reptes de cara a un futur no molt llunyà és “organitzar un Campionat de Catalunya de fons a la carretera, malgrat que és una prova molt complexa que necessita molta organització”.D’aquesta manera, la prova de Raimat comptarà amb les categories elit, sub-23, júnior, cadet i les de màster 30, 40, 50 i 60, així com els paralímpics, totes en les modalitats femenina i masculina.