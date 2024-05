Les penyes qualifiquen la venda d'entrades per a Bilbao de “despropòsit”

La Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona va mostrar ahir el seu “malestar i indignació” per la “dissortada gestió” per part de la directiva del club blaugrana en la distribució de les entrades per a la final de la Champions Femenina, que l’equip jugarà contra l’Olympique de Lió a Bilbao el 25 d’aquest mes. Les blaugranes es van classificar per a la final dissabte, al guanyar 0-2 al camp del Chelsea, remuntant el 0-1 de l’anada.

El club va posar dimarts a la venda les 9.400 entrades de què disposava i, en principi, els socis tenien l’exclusiva durant 24 hores. Es van esgotar en mitja hora i va accedir al procés de venda el públic general, que només havia de disposar de l’enllaç que va facilitar el club. La Confederació exigeix al club una “explicació convincent davant d’aquest despropòsit”.

D’altra banda, dijous a la matinada 2 va morir a Barcelona, als 91 anys, Ferran Estrada Porta, nascut a Gerb i que va ser un pioner en l’animació des de la grada, on tocava la trompeta, cosa que també va fer a Wembley a la primera Champions. Es va presentar a diversos processos electorals, l’últim el 2021, i mai no va passar de precandidat. El funeral serà demà a les 10.30 a l’església de Sant Salvador de Gerb.