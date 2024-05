El Lleida UA porta a Arbeca el disc al seguir trencada la gàbia

El Lleida UA organitzarà diumenge vinent, dia 12, el Campionat de Catalunya de Clubs, categoria Master, però no podrà acollir la totalitat de les proves perquè la gàbia de llançaments, que va quedar trencada fa dos mesos a causa del vent, encara no ha estat ni reparada ni substituïda per la Paeria. Per això, el club ha hagut de traslladar la prova de llançament de disc a la pista d’atletisme d’Arbeca, amb la consegüent despesa extra que això suposa.

“La gàbia està igual, perquè no han fet res en aquests dos mesos”, lamentava ahir David Rubio, responsable de llançaments del Lleida UA, que mostra la seua preocupació perquè “el 22 de juny organitzem el Campionat de Catalunya sub-16 i el 22 de juliol el Campionat d’Espanya, també sub-16 i allà sí que ha d’estar solucionat”, afegeix. “Per a aquest del dia 12 ens van dir que no hi havia temps, per la qual cosa hem hagut de portar la prova de disc a Arbeca, i això ens suposa més diners de despeses.”La resta de les proves d’aquest Català Màster, que acull atletes de més de 35 anys, sí que es faran a la pista de les Basses, així com les de llançament de pes i javelina. “Des que es va trencar la gàbia que estem entrenant els llançaments a la zona que compartim amb el tir amb arc. La categoria Màster no té llançament de martell, que també l’hauríem hagut de portar a Arbeca, perquè tampoc no es pot fer sense gàbia”, afegeix. “Estem preocupats perquè si no està arreglat per a les competicions d’estiu serà un desastre. Al Català sub-16 hi haurà uns 600 atletes, més els acompanyants; i en el d’Espanya, 800. L’impacte econòmic serà d’un milió d’euros”, afirma Rubio, que explica que el club no havia demanat aquest Màster.Quim Erta, director executiu de la Federació Catalana, confirma que “cap club no havia demanat organitzar el Català Màster, per la qual cosa es va aplicar el reglament, que diu que s’adjudica per sorteig a un dels participants. Va tocar Lleida i hi ha una prova que, al no estar encara la gàbia reparada, es porta a Arbeca. La resta es fan a Lleida”.