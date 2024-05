Maristany passa a quarts al Catalonia Open

Guiomar Maristany, l’única representant catalana i espanyola encara en competició al Catalonia Open WTA 125 - Torneig Internacional Terres de Lleida, va accedir ahir als quarts de final aprofitant la lesió de la rival, la sèrbia Dejana Radanovic.

La barcelonina, que participa en el torneig gràcies a una invitació, tenia un duel de nivell contra una Radanovic que arribava a l’enfrontament després d’imposar-se a la xinesa Xiyu War, la cinquena favorita. En un primer set igualat, en el qual Maristany era dominant per 6-5, l’oponent es va veure obligada a retirar-se per unes molèsties físiques, fet que va permetre que la barcelonina es classifiqués entre les vuit millors tenistes. La seua rival a quarts de final serà la neerlandesa Arantxa Rus, tercera favorita, que ahir va superar amb facilitat la russa Erika Andreeva (6-4 i 6-0), en el primer partit de la jornada a la pista Central. Tampoc no van fallar cap de les altres quatre primeres favorites, ja que la nord-americana Emma Navarro (1) es va desfer de la finalista de la primera edició del Catalonia Open, Elizabeth Madlik (6-4 i 6-1), gràcies a un joc agressiu des del fons de la pista. Així, la nord-americana s’enfrontarà avui a l’egípcia Mayar Sherif, que va superar la romanesa Ana Bogdan (8), per 6-3, 4-6 i 6-1. Per la seua part, la segona favorita, Katerina Siniakova, segueix endavant després de batre Lina Gjorcheska (2-6 i 2-6) i la seua rival a quarts serà la nord-americana Ashlyn Krueger, que va sorprendre al superar en tres sets (6-3, 5-7 i 5-7) la seua compatriota Sofia Kenin, sisena favorita en el quadre i campiona de l’Open d’Austràlia el 2020 i finalista de Roland Garros el mateix any. L’altre quarts de final el disputaran Magdalena Frech (4) i la colombiana Camila Osorio, després de superar respectivament les croates Boskovic (6-3 i 1-6) i Ciric (6-0, 1-6 i 6-1). En el quadre de dobles, la parella formada per Anna Danilina i Ingrid Neel s’enfrontarà avui a Nicole Melichar i Ellen Perez, mentre que Katarzyna Piter i Mayar Sherif es jugaran l’accés a la final amb Lidziya Marozava i Kamilla Rakhimova.