Viadero: "És un partit difícil per prendre decisions"

El Lleida Esportiu afronta aquest diumenge a Alacant (12.00) un partit "molt difícil perquè prenguem decisions", segons ha declarat aquest migdia el tècnic blau, Ángel Viadero, després que l’equip blau es quedés sense opcions d’ascens directe diumenge passat i visiti en l’última jornada el líder, que necessita el triomf per ascendir.

El càntabre ha marcat com a objectiu de l’equip "aconseguir una victòria per assegurar el possible factor camp (quedant en segona o l'actual tercera posició)", encara que ha recalcat que "no és una cosa que sigui ni de bon tros determinant, perquè has de jugar les mateixes eliminatòries".

Per això, també ha estat clar en la necessitat de "no arriscar" amb els jugadors que arriben al partit advertits de sanció o amb molèsties. "Mai no saps quin serà una bona o mala decisió, però el que és important és que nosaltres arribem al play-off de la millor manera possible a tots els nivells i en les últimes setmanes hem tingut jugadors amb molèsties que volem que siguin al seu millor nivell per a la promoció", ha declarat el càntabre.

En aquesta situació, Viadero té l’única baixa segura de Vigário, expulsat davant de l’Europa, però té tres jugadors advertits de sanció: Becerra, Cortijo i Musa Isah, a més que Roger Figueras segueix amb molèsties a una mà, que ja el van obligar a perdre’s l’últim partit.

L’entrenador ha reconegut que "l’equip es va quedar molt dolgut" per la derrota en el Camp d’Esports davant de l’Europa, i ha assegurat que la millor manera perquè l’equip arribi amb bones sensacions a "jugar-se l’ascens pel camí llarg del play off" és "una victòria, perquè encara que juguis bé, mai no te’n vas amb bones sensacions si perds".

Per això, el Lleida buscarà un triomf que li impedeixi de caure al quart o cinquè lloc, en un Rico Pérez que acollirà gairebé 30.000 espectadors. El càntabre va dir que "serà un escenari que molts somiem viure, però al final el partit es juga en el camp".