Campiones de Lliga

El Barça femení es va proclamar ahir campió de Lliga per cinquena vegada consecutiva i novena en tota la seua història després de superar ahir al Granada, entrenat pel lleidatà Roger Lamesa, per un còmode 1-4. El conjunt blaugrana es va avançar per 0-3 abans del descans i, malgrat que el conjunt andalús va anotar de penal (1-3), les blaugranes van saber mantenir la renda i la van ampliar fins a l’1-4 definitiu per un gol de Rolfö, de penal, en el minut 75. Així, les de Jonatan Giráldez s’emporten el títol de Lliga a falta de quatre jornades per disputar-se i asseguren el primer dels tres títols a què opten en aquest final de temporada, ja que el dia 18 juguen la final de la Copa de la Reina davant de la Reial Societat i una setmana després es jugaran la Champions a la final de Bilbao contra l’Olympique de Lió.

El Barça va sortir decidit a tancar el títol tot just començar i en el minut 11 ja superava per 0-2, amb gols de Rolfö i Bronze, un Granada immers en la lluita per evitar el descens i amb la també lleidatana Andrea Gómez a l’onze titular.Després dels dos gols inicials, el conjunt blaugrana va reduir una marxa, però va anotar el 0-3 poc abans del descans, amb un gol de Graham després d’una passada enrere de Rolfö. Laura Pérez va establir l’1-3 abans de la mitja part anotant un penal, que també va transformar la blaugrana Rolfö en el minut 75. La sueca va fer l’1-4 final per completar un doblet i va sentenciar la victòria número 25 en 26 partits del Barça a la Lliga, en la qual només ha concedit un empat.