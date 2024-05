El CTT Borges baixa

El Club Tennis Taula Borges, guanyador de dos Lligues estatals (2011 i 2022) i quatre Copes (2013, 2017, 2022 i 2023), va patir ahir un dolorós descens a Divisió d’Honor després d’estar durant 18 temporades a la Superdivisió, la màxima categoria estatal del tenis taula, esport en el qual el club de la capital de les Garrigues s’ha convertit en tot un referent i ha participat també en competicions europees. N’hi havia prou amb l’empat ahir contra l’Alacant, en l’última jornada, en la qual ambdós es jugaven la plaça de descens que quedava i l’equip lleidatà va perdre 2-4 i va consumar la pèrdua de categoria.

Enric Vall, president del club, estava desolat al final del partit. “Fa dos anys érem al tanatori acompanyant el nostre company Josep Francesch i avui hem assistit al funeral del club”, explicava, encara que mostrava el convenciment que “lluitarem la temporada que ve per tornar a pujar. Ens reunirem ben aviat amb la junta directiva per analitzar el que ha passat i decidir què farem”, afegia.El partit d’ahir va ser una mostra més del cúmul de desafortunats esdeveniments que s’han encadenat aquest any i que Vall recordava: “Les lesions i operacions de Marc Duran i de Joan Masip i el rendiment, que ha estat un desastre”, lamentava. Ahir, l’equip va començar guanyant 2-0, amb triomfs de Viktor Brodd sobre Diego Lillo per 3-0 i de Marc Duran sobre l’hongarès András Csaba per 3-2, però l’Alacant, liderat per l’exjugador del CTT Borges Alberto Lillo, va remuntar per guanyar 2-4.El mateix Alberto Lillo va derrotar Masip per 1-3, Csaba va vèncer Brodd per 1-3, Diego Lillo va guanyar Masip per 2-3 i el súmmum, el va materialitzar Alberto Lillo al superar Marc Duran per 0-3.“Només ens ha faltat un punt. Aquesta temporada hem perdut dos partits per 4-2 en els quals hauríem pogut empatar i amb un punt més aquest partit contra l’Alacant ja hauria estat intranscendent. Ara lluitarem per tornar”, va concloure.