Esteve Mata i Raül Cuenca, a buscar la final al quadre 71/2

Dos jugadors espanyols, Esteve Mata, de Centelles i Raül Cuenca, de la localitat valenciana de Sueca, es van classificar ahir com a primer i segon de grup, respectivament, i es juguessin avui el pas a semifinals del campionat d’Europa de Billar en la modalitat del quadre 71/2 que es juga al Casal de Cervera, amb ple absolut. Cuenca, a més, va ser ahir l’únic jugador del campionat que va aconseguir sumar d’una sola tacada les 150 caramboles de la partida. Ho va fer contra el danès Christian Pöther, que només va poder fer 3 caramboles a la sortida. Per la seua part, Esteve Mata, que va guanyar les tres partides de la fase de classificació, es va imposar amb contundència a l’actual campió de la modalitat, el txec Marek Faus per 150 a 92 caramboles. A quarts de final van passar també com a primer de grup l’holandès que divendres es va proclamar campió de la modalitat del quadre 47/2, Raymond Swertz, i l’austríac que dimecres va guanyar en la modalitat de la banda, Armin Kahofer. A quarts passen els 8 millors del campionat. Les partides començaran a les 9.00 i la final serà a les 16.00 h.

La modalitat del quadre 71/2 consisteix a dividir el tapet en 6 quadres de 71 centímetres, a l’interior dels quals només es pot fer una carambola. El fet que el quadre sigui de més dimensions que en la modalitat del quadre 47/2 dificulta fer caramboles ja que obliga a traçar-les més llargues.Des de dimarts Cervera és la seu dels tres campionats d’Europa de billar clàssic. En cada una només competeixen els 16 jugadors amb més rànquing. Si bé França i Holanda lideren el nombre de jugadors, la representació espanyola n’ha tingut quatre. En la modalitat de la banda el jugador de Tarragona Antonio Gutiérrez, a la banda i el quadre 71/2 el barceloní Joan Espinasa, i en les tres modalitats Esteve Mata i Raül Cuenca. De moment només Esteve Mata ha aconseguit un bronze en el quadre 47/2.El club de Cervera té 56 anys d’història i ha organitzat un mundial el 2009, 4 campionats d’Europa, 2 a la banda i 2 al quadre, i 11 campionats d’Espanya. És la primera vegada que es juguen els tres Europeus en una mateixa ciutat.