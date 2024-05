El Girona és de Champions

El Girona va segellar ahir la seua històrica classificació per a la pròxima Lliga de Campions amb un brillant triomf contra el Barcelona (4-2) al remuntar en el derbi català de Montilivi que, a més, va servir per recuperar el segon lloc i avivar l’enèsim somni de l’equip de Míchel Sánchez, la Supercopa d’Espanya, i per donar el títol de campió al Reial Madrid.

El quadre local, invicte a casa des del setembre, immers en el millor any de la seua vida, tot just el quart a l’elit, va aconseguir la quinzena victòria davant de la seua afició en 18 partits de local amb una de remuntada en deu minuts de la segona meitat amb doblet de Portu i gol de Miguel Gutiérrez, després dels gols al primer temps d’Andreas Christensen, Artem Dovbyk i Robert Lewandowski. El Girona va revalidar el 4-2 de la primera volta i té 74 punts pels 73 del Barça a falta de 12.El partit va tenir un començament trepidant i va veure dos gols en els primers cinc minuts. El Barça va inaugurar el marcador al minut 3: Christensen, a la frontal de l’àrea, va domar amb el pit una pilota de Lamine Yamal i sense deixar que toqués el verd va armar un xut ajustat al pal dret de Paulo Gazzaniga, impossible per al porter argentí. La resposta local va ser immediata (min. 4). Iván Martín va córrer pel flanc esquerre de l’atac, va deixar Ronald Araujo a terra i va enviar una centrada a l’àrea, el territori de Dovbyk.Però el Barça va continuar portant la iniciativa i acumulant ocasions. L’aposta de Xavi per quatre centrecampistes, malgrat renunciar a Raphinha, va funcionar perquè el Barça va arribar fins al 65% de possessió a la primera meitat. L’1-2 hauria pogut caure en un cop de cap de Gundogan que es va estavellar contra el travesser i va arribar en l’afegit (45 +1’), en un penal comès per Miguel Gutiérrez al relliscar i caure sobre Lamine Yamal i assenyalat per Hernández Hernández a instàncies del VAR. Lewandowski va enganyar Gazzaniga.El segon acte va arrancar amb l’equip de Míchel disposat a avançar línies assumint el risc que el partit es trenqués. Així va ser. El Barça, amb espais, hauria pogut sentenciar el duel abans de l’hora, però Lamine Yamal no va trobar Lewandowski i després Joao Cancelo va xutar malament davant de Gazzaniga.Míchel va redoblar llavors l’aposta ofensiva amb l’entrada de Portu per David López, un central. I l’efecte va ser instantani. No portava ni un minut a la gespa quan Dovbyk va rebre una passada enrere de Sergi Roberto, un error fatal. El de Reus li va cedir la pilota perquè restablís la igualada, a plaer. El 2-2 va ser al 65 i al 67 va arribar el 3-2: Portu va córrer per la banda i va ficar la pilota a l’àrea per a Miguel, que va marcar després de rebotar la pilota en Koundé.Xavi va recórrer a Pedri i Raphinha, però la tarda era de Portu. Va entendre un canvi de joc de Sávio com una assistència i des del vèrtex de l’àrea va rematar de volea per desencadenar l’eufòria a Montilivi amb un dels millors gols de LaLiga.

El Reial Madrid va conquerir ahir la seua trenta-sisena Lliga amb un triomf còmode davant del Cadis (3-0) gràcies als gols a la segona part de Brahim Díaz, Bellingham i Joselu que, sumat a la posterior entrepussada del Barcelona en Girona (4-2), el proclamen campió a falta de 4 jornades, abans d’encarar el clàssic europeu contra el Bayern a les semifinals de la Lliga de Campions. Els jugadors del Reial Madrid es van quedar al Santiago Bernabéu per presenciar el partit del Barça, i a la conclusió, després de proclamar-se campions, van celebrar junts el títol mentre que centenars de madridistes van acudir a la font de La Cibeles, on es va preparar un fort dispositiu de seguretat.

Xavi: “Soc el primer a estar emprenyat, soc culer”

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va lamentar la derrota que va dir que “van regalar” amb errors a Montilivi, mentre es va mostrar “emprenyat” el dia que el Reial Madrid va certificar el títol de Lliga. “Jo soc el primer emprenyat, abans d’entrenador soc culer. Ha estat un partit brillant fins al minut 60, després és el resum de la temporada. Són errors nostres els tres gols. Tinc la sensació que regalem els partits”, va dir. Pel que fa a si la derrota podria reobrir el debat sobre la seua permanència al capdavant de l’equip va sentenciar: “No hi haurà debat sobre la meua continuïtat.”Xavi va acabar felicitant el Reial Madrid i prometent un futur millor a l’aficionat culer. “Han estat els que més punts han fet, cal felicitar el Reial Madrid. Nosaltres diem a l’afició que ens deixarem la vida en aquests quatre partits i la temporada que ve”, va acabar.Per la seua part, el tècnic del Girona Míchel va dir que el següent “somni” i el següent “pas” del Girona és “guanyar un títol. Els jugadors han fet molt més que l’impensable, del que es podia somiar”, va assegurar.

L’Osca, en perill

Quarta derrota consecutiva de la SD Osca, aquesta vegada amb l’Oviedo (0-2), que la posa en seriosos problemes a falta de quatre jornades per al final de Lliga, i que preocupa en excés per la imatge donada. Per la seua part, el Racing va frenar l’Elx (3-1) i el Valladolid va guanyar a domicili el Mirandés (0-1).