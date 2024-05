El Llista derrota al Voltregà (4-3) i seguirà en l’OK Lliga

El Finques Prats Lleida Llista seguirà la pròxima temporada en l’OK Lliga, la màxima categoria de l’hoquei estatal. Depenia de si mateix i no ha fallat aquest migdia a l’Onze de Setembre, encara que ha patit fins el final, ja que a falta de cinc minuts perdia per 2-3, resultat que ha remuntat anotant dos gols en el tram final de partit, que li han evitat disputar per la permanència. En canvi, sí que jugarà, davant del Caldes, un duel al millor de tres partits, en el qual el guanyador tindrà una plaça en la WSE Cup, la segona competició europea.

El Llista necessitava guanyar per no dependre d’altres resultats. En el minut 19, Humbert Serra ha marcat el 0-1, però Sebas Moncusí ha empatat el 22 i el mateix jugador ha marcat el 2-1, en transformar un penal tot just començar la segona part. Però el Llista encara havia de patir, ja que en el 29 Gerard Teixidó ha anotat el 2-2 i, en el 36, Jordi Burgaya ha posat el 2-3 al marcador. El Llista ha donat la volta al resultat, amb gols de Sergi Duch en el minut 45 i de Nuno Paiva en el 46, aconseguint el triomf per 4-3 i amb això, la permanència en l’OK Lliga.