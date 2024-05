El Llista rep el Voltregà amb la salvació com a meta

El Finques Prats Lleida Llista depèn de si mateix per segellar avui la permanència a l’OK Lliga. Rep el Voltregà (12.00) en partit de l’última jornada de Lliga i si aconsegueix la victòria seguirà la temporada que ve a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Si no guanya, haurà de firmar aleshores el mateix resultat que faci el Caldes, que rep l’Alcoi a la mateixa hora, ja que la jornada es disputa en horari unificat. El triomf també li donaria opcions d’acabar vuitè, que li permetria disputar el play-off pel títol i assegurar una plaça a la Europe Cup, cosa a la qual optaria també si acaba novè o desè, ja que aquests equips disputaran una eliminatòria en què el guanyador anirà a Europa.

“Venim de cinc victòries consecutives, que ens han carregat de moral i energia”, explicava ahir l’entrenador del Llista, Edu Amat. “Però això no serveix si no guanyem aquest diumenge. Hem d’estar els 50 minuts al nivell més alt perquè depenem de nosaltres mateixos”, afegia.

Amat assegura que no estaran pendents del resultat del Caldes. “No, per a res. Nosaltres jugarem el nostre partit, anirem a guanyar, perquè amb tres punts estem salvats. Aquest és el nostre objectiu”, va explicar. Va incidir en la igualtat de la Lliga, en la qual “el Voltregà es juga la posició definitiva al play-off pel títol”.El tècnic tampoc no vol pensar gaire en el play-off. “Això ja no depèn de nosaltres, però qualsevol opció passa per sumar nosaltres els tres punts i quan acabi el partit ja mirarem què han fet els altres i on som.” Edu Amat té per a aquest partit el dubte de Xavi Aragonès, que va patir una lesió muscular el cap de setmana passat durant el partit contra el Reus.En un duel tan decisiu, la plantilla lleidatana espera comptar amb el màxim suport des de la grada i confien que l’afició ompli l’Onze de Setembre.Amat recorda que al llarg de la temporada “l’equip ha anat de menys a més. Ens hauria agradat ser més amunt i lluitar pel play-off, malgrat que tampoc no està descartat”. En el pitjor dels casos, si el Llista no guanya i el Caldes sí, l’equip hauria de disputar un play-out, però Amat no en vol ni sentir a parlar. “Hem de sortir a guanyar”, va concloure el tècnic.