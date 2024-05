Professores de luxe a Lleida

Una mica més de mig centenar de joves tenistes lleidatans van tenir ahir l’oportunitat d’aprendre amb dos professores d’autèntic luxe, com són Arantxa Sánchez Vicario, exnúmero u del món, guanyadora de quatre Grand Slams i de quatre medalles olímpiques, i la lleidatana Neus Ávila, també exprofessional i guanyadora de cinc tornejos ITF i que va arribar a ser la número 105 del món. Ambdós van impartir un clínic a les instal·lacions del Club Tennis Lleida, dins de les activitats complementàries del Catalonia Open WTA 125 - Torneig Internacional Terres de Lleida. A més d’aprendre amb les seues lliçons, els joves, de diversos clubs lleidatans, van poder fer-se fotos i demanar autògrafs a les dos mestres.

La competició, que ha portat a Lleida algunes de les millors raquetes femenines del moment, acaba avui amb la disputa de la final (12.00), entre la txeca Katerina Siniaková, cap de sèrie número dos del torneig i l’egípcia Mayar Sherif, número 72 del rànquing mundial.Sherif va eliminar ahir en semifinals la barcelonina Guiomar Maristany, la número 290 del món i que ha protagonitzat a Lleida el millor resultat de la seua carrera. Va vèncer la jugadora egípcia per 6-2 i 6-3, després que en la jornada anterior passés ronda per la indisposició de la seu rival, la nord-americana Emma Navarro i primera favorita del torneig. Maristany s’havia plantat en semifinals després de fer fora a quarts la neerlandesa Arantxa Rus, que era la tercera favorita del torneig lleidatà.A la segona semifinal, Katerina Siniaková va superar la colombiana Camila Osorio per 6-3 i 6-4 en un intens partit. A la primera mànega, Osorio va arribar a situar-se davant, amb 1-3, però la txeca va reaccionar per anotar-se-la per 6-3. En el segon set semblava que el partit acabaria ràpidament, ja que Siniaková es va situar 5-1, però la tenista colombiana va reaccionar per situar-se 5-4, amenaçant la victòria de la jugadora txeca, però aquesta es va imposar en el següent joc per tancar el partit amb un 6-4.També ahir es va disputar la final del quadre de dobles, en la qual no hi va haver sorpresa. Les favorites, la nord-americana Nicole Melichar-Martínez i l’australiana Ellen Pérez, van guanyar per 7-5 i 6-2 contra Katarzyna Piter i Mayar Sherif.