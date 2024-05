Derrota sense res en joc

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure ahir al camp de la Muntanyesa (3-2) en el primer partit del conjunt del Pla d’Urgell després d’assegurar la permanència, que l’enfrontava a un rival que arribava en la mateixa situació i que es va emportar els tres punts en una segona part en què es van viure tots els gols. Tanmateix, amb la derrota, el Mollerussa es va acomiadar de les opcions remotes que tenia d’arribar al play-off d’ascens.

En la primera part es va veure un Mollerussa contingut ofensivament i una Muntanyesa que ho va intentar amb més insistència. Els locals van tenir tres clares oportunitats en el primer temps, la més clara de Moyano, el central de 41 anys que ahir es va acomiadar de l’afició rebent un gran homenatge després d’anunciar la seua retirada del futbol a final de temporada.Ja a la segona part van arribar els gols. El primer, tot just començar, d’Alonso, en una centrda lateral des de la banda dreta que el davanter va rematar a pler a l’àrea petita (1-0). Va empatar al cap de pocs minuts Graells després d’una gran acció de Delgado, que va habilitar Sidibé perquè donés la passada de la mort al nou del Mollerussa (1-1). L’equip del Pla d’Urgell va començar a guanyar terreny amb els canvis, però Linares va fer una gran acció individual per anotar des de 30 metres (2-1).Va ser aleshores quan va arribar la jugada de la discòrdia: Guillem va trobar Sidibé entre línies, l’ariet va definir bé i quan la pilota va entrar, l’assistent va aixecar la bandera assenyalant un fora de joc que ni de bon tros ho era. A partir d’aquí, els lleidatans es van bolcar a la recerca del gol deixant espais a l’esquena, cosa que va aprofitar la Muntanyesa, que va marcar el tercer a través d’Alarcón amb una rematada de cap (3-1).En aquell moment, es va produir el moment emotiu de la jornada. El Municipal de Nou Barris va brindar un últim homenatge al veterà Moyano, ja que els dos equips es van unir per fer-li el passadís quan va ser substituït. Va retallar distàncies el Mollerussa amb un gol de Magno, que va definir com els grans davanters davant de la sortida d’Eric, retallant-lo amb la cama dreta i definint amb l’esquerra (3-2). En el descompte, el mateix Magno va tenir una clara oportunitat de gol però la defensa local va desbaratar l’oportunitat.

Jordi Cortés: “Fa mesos que l’equip no cobra”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va revelar, després de jugar el primer partit després d’assegurar la salvació, la dura situació que ha viscut el seu vestidor. “L’equip porta uns mesos treballant contra tot, no només el que provoca el desgast de la Lliga a nivell esportiu, sinó que és un grup que fa mesos que no cobra, ho estan passant malament.” El tècnic va explicar que la situació “es deu al fet que les institucions no estan complint i no paguen les subvencions al dia perquè puguin cobrar els jugadors. La directiva està entossudida a fer-ho bé i així ho fan, però les institucions no ens ajuden al no complir els seus pactes”. “Els demano que compleixin la seua paraula si després volen venir a la llotja quan ens enfrontem a equips de Primera a la Copa”, va afegir.Sobre l’encontre, el tècnic també va considerar clau el fet que els dos equips hi arribessin salvats: “És el partit típic de dos equips que no es juguen res i abaixen la guàrdia en defensa. Hem merescut l’empat, em sap greu perquè m’hauria agradat puntuar com a mínim”, va argumentar el tècnic.“Quan parlo de relaxació, és de tots, fins i tot dels àrbitres”, va dir quan va ser preguntat per un gol que van anul·lar a Moró Sidibé per un fora de joc molt dubtós. “En la jugada de Sidibé ha aixecat el banderí perquè era el més fàcil”, va afegir.Finalment, al ser preguntat pels últims resultats de l’equip, va justificar els jugadors gràcies a la consecució de l’objectiu: “Els jugadors han complert per arribar a l’objectiu de la permanència, i una vegada complert, ara és normal que fent tants dies que no cobren la gent es relaxi.”