L'Artesa salva un punt

L’Artesa de Lleida va aconseguir salvar un empat molt valuós contra el tercer classificat, el San Juan de Montcada (2-2). El partit se li va complicar molt als locals després dels dos gols inicials dels barcelonins, però un gol de Cata previ al descans els va donar energia per igualar-lo. Amb aquest empat, els lleidatans pugen a l’onzena posició i estan a dos punts per sobre del descens.

En els instants inicials del partit, el San Juan va sortir amb molta intensitat i els lleidatans es van veure àmpliament superats. Al minut 11, després d’una recuperació al caire de l’àrea, Muñoz va obrir el marcador (0-1). Poc després, al 23, un xut de Montejo va tocar un defensa local i va acabar colant-se a la porteria defensada per Pau Bosch (0-2), deixant els del Segrià molt tocats. Mentre anaven passant els minuts, els locals es van enganxar al partit i al 43, després d’una centrada lateral i una sèrie de rebots dins de l’àrea visitant, Cata va aprofitar una pilota morta per retallar diferències (1-2).En la segona meitat, l’Artesa va doblegar el rival a través del domini de la possessió de la pilota. Arran d’això, al minut 58, un tir de Rius des de fora de l’àrea va acabar colant-se a la porteria després de tocar un defensa (2-2). Els lleidatans van seguir tenint bones ocasions per remuntar fins al final, però no van ser capaços de materialitzar-les i el marcador ja no es va moure.Després del matx, el tècnic local, Sergi Reig, va declarar que “els primers minuts han estat ridículs. Tot i així, en el descans hem canviat la mentalitat i hem tornat a ser nosaltres mateixos”, va afirmar.

Un Tàrrega ja descendit va perdre ahir (0-4) davant del nou campió, el San Mauro, en el dia que es compleixen trenta anys de l’ascens dels lleidatans a Tercera divisió, segons informa F. Gasull.

Els blaugranes van mostrar un bon nivell en la primera part, però en la segona el rival va jugar a plaer i els gols d’Eric al minut 47, Benito al 70, Marc al 81 i Adrià al 93 van sentenciar el partit.Després del matx, el tècnic local, David Giménez, va dir que “la segona meitat ha estat una llàstima perquè hem fet un gran primer temps”.

