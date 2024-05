Siniaková es corona a Lleida

La jugadora txeca de 27 anys, Katerina Siniaková, no va donar lloc a la sorpresa i es va imposar ahir a la final del Catalonia Open WTA 125 - Torneig Internacional Terres de Lleida, davant de l’egípcia Mayar Sherif per 6-4, 4-6 i 6-3. Siniaková, segon cap de sèrie del torneig i número 40 del món, era la gran favorita després de la retirada de la número u del quadre, la nord-americana Emma Navarro, que no va poder jugar el duel de quarts contra Sherif a causa d’una indisposició. L’egípcia, que ahir va complir 28 anys i és la número 72 del rànquing mundial, va intentar aprofitar que la seua rival arribava més cansada i va forçar els tres sets davant de la jugadora txeca, que va imposar el seu millor rànquing i es va coronar a Lleida.

La pista central del Club Tennis Lleida, amb grades supletòries i plena de públic, va acollir un gran partit. Després dels primers 25 minuts, el primer set reflectia un 2-1 a favor de l’egípcia, que en semifinals havia superat la barcelonina Guiomar Maristany. Siniaková, que es va guanyar dissabte la plaça a la final al derrotar la colombiana Camila Osorio, patia davant del joc físic de Sherif malgrat que amb 5-4 al seu favor, es va anotar la primera mànega al trencar el servei de la rival (6-4). L’egípcia va seguir a un gran nivell en el segon set. Es va avançar per 0-3 i, encara que Siniaková es va reenganxar al matx i va arribar a situar-se 3-4, no va poder contra l’empenta de la rival, que es va emportar la mànega per 4-6. Aquí sí que Siniaková ja es va posar en mode guanyador i després d’un inici en què es va mantenir la igualtat, amb 2-2 al marcador, va posar la directa cap al títol, que va segellar anotant-se el set per 6-3. Arantxa Sánchez Vicario, ambaixadora del tenis català, que divendres va participar en un dinar-col·loqui i una taula redona sobre Dona, Talent i Esport i dissabte va impartir un clínic, juntament amb la lleidatana Neus Ávila, a més de mig centenar de nens i nenes de clubs lleidatans, també va assistir ahir a la final, en la qual no va parar d’atendre, amb simpatia i amabilitat, peticions de fotos i autògrafs per part del públic i socis del club. També va participar en l’entrega de trofeus, amb Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis; Aleix Villatoro, director del Consell Català de l’Esport; Carme Valls, tinenta d’alcalde de la Paeria; Jordi Verdú, de la Diputació; Lourdes Ravetllat, representant territorial d’Esports, José Luis Solans, president del CT Lleida i Neus Ávila, directora del Catalonia Open. També es va premiar la guanyadora del torneig sub-12, Amaia Olomí, i la subcampiona, Ariadna Espel.