Tocarà remuntar

L’AEM es va complicar ahir molt el seu futur en la lluita per l’ascens a Lliga F, després de caure en un Recasens que es va omplir com en les grans ocasions contra l’Espanyol (0-2), que es va decantar el partit amb dos gols ràpids després del descans i obliga el conjunt lleidatà a fer una remuntada èpica en la tornada de dimecres a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, ja que necessitarà guanyar per tres gols per passar perquè, en cas que l’eliminatòria quedi empatada després de la pròrroga, el conjunt barceloní passarà per haver quedat més ben classificat.

El conjunt lleidatà va patir per crear ocasions, abans i després dels gols visitants, minvat per les baixes de Yamila, Raquel Quintana, i, des del minut 37, d’Alba Quintana en atac, i també per una terrible actuació arbitral. La col·legiada va acumular error rere error i, malgrat que va fallar per als dos equips, va desencadenar l’enuig del conjunt lleidatà en dos accions molt concretes: un penal sobre Evelyn al 36 per una agafada de Júlia Guerra que no va considerar com a tal i l’acció prèvia del 0-1, en la qual Chamorro va fer caure Hitomi amb una càrrega excessiva que va ser decretada com a falta en totes i cada una de les accions similars que es van produir després, encara que totes van ser molt més lleus. Tanmateix, va deixar continuar l’acció, que va significar un 0-1 que va deixar fora de combat un AEM que va encaixar ahir més gols que en tota la resta dels partits a casa aquest 2024, ja que n’havia rebut només un fins a la data. El partit va arrancar com s’esparava, amb moltes pilotes dividides, que el conjunt lleidatà va lluitar amb un ímpetu excessiu, que va pagar amb una groga rigorosa a Anita tot just començar i moltes faltes, que l’Espanyol va penjar propiciant dos rematades de Simona, la segona molt clara, que van sortir a prop del pal de Laura Martí.L’AEM va agafar el ritme al partit cap al quart d’hora i va tenir el seu primer intent a través d’Alba Quintana. Tanmateix, l’Espanyol va respondre amb l’ocasió més clara, en un córner despenjat al segon pal que Ángeles va acabar rematant alt des de l’àrea petita (22’).La rèplica local va ser instantània, quan Elisa Tomé es va endinsar en l’àrea des de la dreta i es va treure un xut creuat que va topar amb el pal. El conjunt lleidatà va anar creixent a poc a poc i va trobar espais per continuar atacant, davant d’un Espanyol que va deixar de trobar vies de sortida amb pilotes llargues. En un dels atacs (36’), Evelyn va entrar a l’àrea i, en la lluita per la posició amb Guerra, va caure a terra després d’una agafada de la defensa que l’àrbitra no va assenyalar. La polèmica no va fer més que esperonar el conjunt lleidatà, que va tenir tres arribades més abans del descans, a través d’Anita, Aithiara i Evelyn, aquesta última la més clara amb una volea creuada que es va perdre per poc, però va haver de lamentar la lesió d’Alba Quintana, extrem que va ser substituïda per la central Lorena Reina per la falta d’alternatives en la posició.La sortida del descans va ser també bona per a l’AEM, però ràpidament va rebre el cop del 0-1. Chamorro va guanyar la carrera amb falta a Hitomi i va penjar una pilota que, després d’un rebot, va acabar als peus de Carol, que va definir amb rosca des de la frontal directe a l’escaire.El conjunt lleidatà se’n va anar del partit i ho va pagar amb el 0-2, una pilota llarga que va pentinar Chamorro i Ángeles va definir per sobre de Laura Martí cinc minuts després (0-2). Amb el notable avantatge, l’Espanyol es va dedicar a defensar, contra un AEM que es plantava amb facilitat en tres quarts de camp però que va topar amb el seu pitjor dèficit, la poca capacitat per generar perill amb pocs espais.Amb un front d’atac amb l’energia molt justa, ho va intentar amb poca precisió i només va fer intervenir Salvador amb un xut de falta molt llunyà de Cortés, que va estar a punt de sorprendre-la, i un altre intent d’Aithiara, que no va poder rematar una centrada i va certificar la derrota per a un AEM que buscarà una gesta en la Dani Jarque per continuar fent història.

“No ens han deixat competir.” Així de clar es va mostrar el tècnic de l’AEM, Rubén López, sobre l’actuació arbitral, que va considerar molt errònia. “Crec que hi ha un penal a Evelyn claríssim que no sé per què no pita i el primer gol ha marcat. Hi ha una falta molt clara i, a més, al final del partit li he preguntat a l’àrbitra sobre l’acció i ella m’ha dit que ha vist claríssim que era falta, però com que la línier no ha aixecat la bandera, no l’ha assenyalat. A més, et treuen groga en les tres primeres faltes. En fi...”, va assenyalar el tècnic, que normalment no sol entrar a valorar l’actuació arbitral.

Les jugadores lleidatanes també es van mostrar contrariades per l’actuació de la col·legiada. Andrea Palacios va declarar que “el que s’ha vist ha estat horrible i no hi estic d’acord. Però són persones i també es poden equivocar”, mentre que Noe Fernández va assenyalar que “hem competit dins del que ens han deixat, però no ens refugiarem en això, perquè anirem a mort en la tornada”. En aquesta línia, Palacios es va mostrar “molt confiada i segura que passarem”. “El tirarem endavant, perquè pot ser l’últim partit de la temporada i anirem a totes”, va afegir.Quant al desenvolupament del duel, Rubén López va declarar que “hem fet una primera part molt digna i la veritat és que estic content amb l’equip, perquè ho ha intentat tot, malgrat que després del 0-1 ens n’hem anat uns minuts del partit i ho hem pagat amb el segon”. “No tenim més remei que anar a guanyar. Haurem de fer canvis i arriscar molt, però anirem a competir i per què no acabar com vam començar la temporada, guanyant 0-3”, va dir el tècnic, resignat perquè “pensava que l’equip estava millor físicament i ha acabat molt malament. No sé si podrem recuperar algú per a dimecres”, va dir.

