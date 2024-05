Triomf holandès a Cervera

El neerlandès Raymund Swertz que, amb 35 anys és un dels joves talents del billar, es va adjudicar ahir a Cervera el seu segon Europeu, divendres va ser el del quadre 47/2 i ahir el complex 71/2. Va repetir la partida final amb el belga Patrick Niessen, que va aconseguir la segona plata. Finalment el jugador de Centelles, Esteve Mata, va aconseguir també el seu segon bronze. És a dir, es van repetir els resultats de l’altre quadre. Swertz va manifestar després de la competició que era un admirador de Francesc Fortiana “que vaig conèixer quan només tenia 13 anys”. Amb set campionats d’Europa de jocs clàssics, va dir que “he quedat meravellat d’aquesta petita ciutat, de la seua gent i del club del Casal, que és fantàstic”. Swertz, que va obtenir quatre partides d’una sola tacada, en va necessitar tres a la final, ja que el cansament va fer efecte en els finalistes. Malgrat tot, va fer una tacada de 165 caramboles. El vicepresident de la Confederació Europea de Billar, Carles Borrell, va felicitar el director d’equip Sergi Garriga, per la qualitat organitzativa del club “que us obrirà les portes a nous reptes”. De nous reptes van parlar tant el president de la Federació Catalana Xavier Fonellosa, com el president del club, Josep Planes, i el tinent d’alcalde Ramon Augé, que van coincidir que la capital de la Segarra tindrà l’any que ve un Europeu, i el 2026 el seu segon Mundial. L’entrega de trofeus va anar a càrrec de la neta de Francesc Fortiana, Miriam Terés Fortiana. Durant 6 dies Cervera ha estat la capital del billar clàssic amb la disputa de les tres modalitats de joc.