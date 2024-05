Doblet de Pep Muñoz

El tècnic del Preah Khan Svay Rieng, l’egarenc establert a Lleida Pep Muñoz, va conquerir aquest cap de setmana amb el seu equip la Lliga de Cambodja a falta de dos jornades per concloure el campionat i amb aquest nou títol aconsegueix un doblet després d’alçar-se també recentment amb la Copa de l’esmentat país (Copa Hun Sen). Tot un èxit per a Muñoz en la seua primera campanya al capdavant de l’equip cambodjà, amb el qual va renovar el mes passat per una temporada més. L’Svay Rieng mai no havia assolit el doblet i feia més de vint anys que no ho aconseguia un equip del país. El títol per al Preah Khan Svay Rieng va arribar en la primera jornada de la ronda final de la Lliga, que disputen els quatre primers classificats de la fase regular. Va ocórrer dissabte i mentre que l’equip de Pep Muñoz va golejar el Boeung Ket Football Club per 4-1, el seu màxim rival pel títol de Lliga i al qual va batre també a la final de Copa, el Phnom Penh Crown, perdia davant del Visakha per 0-2. A falta de dos jornades per disputar-se, amb sis punts en joc, l’Svay Rieng ja avantatja en 8 punts el Phnom Penh i es va proclamar campió. De fet, després del partit l’equip de Pep Muñoz ja va rebre el trofeu i ho va celebrar sobre la mateixa gespa. El tècnic lleidatà va explicar que “era molt important assegurar com més aviat millor el títol perquè l’últim partit jugàvem a casa del Phnom Penh i se’ns podia haver complicat. Anímicament els jugadors estaven molt bé després de guanyar la Copa. A més, vam marcar el gol més ràpid de la Lliga, als 16 segons”, va concloure Muñoz.