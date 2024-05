Rodero continuarà un any més al Vila-sana

Lluís Rodero continuarà una temporada més al capdavant de la banqueta del Vila-sana, així com la pràctica totalitat de la plantilla, amb l’excepció de Laura Barcons, que es retira de l’hoquei amb només 25 anys. El president del club, Ramon Porta, ho va confirmar ahir durant la recepció que va fer la Diputació a l’equip, en reconeixement per ser subcampiones d’Europa.

El president de la Diputació, Joan Talarn, els va felicitar i va dir que “és un orgull que sigueu aquí. No només cal reconèixer quan es guanya, ser subcampiones d’Europa també és important perquè no és fàcil. Gràcies per portar el nom de Lleida tan amunt”, va explicar, en un acte en el qual va estar acompanyat per Òscar Martínez, diputat de Salut Pública i Esports, i del diputat Jordi Verdú.Porta va agrair el detall i va avançar a Talarn la seua intenció de demanar ajuda per poder afrontar la Copa Intercontinental, per a la qual s’ha classificat. Quant a la plantilla, va donar per segura la continuïtat de totes les jugadores, a l’espera de polir algun detall i possibles fitxatges. No seguirà Laura Barcons, que ha complert la tercera temporada al Vina-sana. “Soc a l’OK Lliga des dels 13 anys i jugo des dels 5. O seguia aquí, perquè no em veig en cap altre club, o ho deixava. I m’he decidit per aquesta opció perquè ara necessito portar un altre tipus de vida”, va explicar. Maria Porta, com a capitana, va agrair el detall de la Diputació, “que sempre ens ha donat suport”, va valorar.

La Diputació destina tres milions a l’esport

La diputació de Lleida va anunciar ahir les bases perquè clubs i entitats esportives de Lleida s’acullin als diferents programes d’ajuda, als quals destina 3.070.000 euros. Aquestes ajudes ja van sortir publicades ahir al BOP i poden sol·licitar-se a partir d’avui durant un termini de 20 dies.La convocatòria distingeix quatre programes, que acullen les despeses del 2023 i les previstes per a aquest 2024. El primer, de suport a les entitats esportives de les comarques lleidatanes per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva, que vol ajudar l’activitat esportiva de les entitats, l’organització d’esdeveniments esportius singulars i els clubs amb persones amb discapacitat física o psíquica. Aquest programa està dotat amb 2.460.000 €. El segon, amb una dotació de 160.000 euros, és de suport a les federacions esportives de Lleida. El tercer és per ajudar esportistes, amb una dotació màxima de 400.000 euros i, el quart, i que suposa una novetat, és una línia de 50.000 euros per ajudar els clubs a afrontar les despeses de competició en fases d’ascens de categoria.Òscar Martínez, diputat de Salut Pública i Esports, va destacar que el programa busca la màxima agilitat administrativa possible i que “amb aquesta fórmula clubs i entitats puguin obtenir liquiditat, ja que inclou avanços sobre la previsió de despeses”.