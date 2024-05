Anna Palma, amb Espanya al Preolímpic de bàsquet 3x3

La jugadora de bàsquet Anna Palma, de la Seu d’Urgell, podria afegir-se a la llista d’esportistes lleidatans que competiran aquest estiu als Jocs Olímpics de París. L’aler del Cadí la Seu va ser inclosa ahir en la relació de deu jugadores que es concentraran demà a València per posar-se a les ordres d’Anna Junyer i Nuria Martínez i començar a preparar el Preolímpic de bàsquet femení 3x3, que es disputarà a la localitat hongaresa de Debrecen del 15 al 20 d’aquest mes. Abans jugaran un torneig preparatori a la ciutat sèrbia de Novi Sad davant de rivals com Azerbaidjan o Sèrbia. A Debrecen, la selecció espanyola s’enfrontarà al seu grup a Mongòlia, Japó i Egipte amb l’objectiu de passar als quarts de final. En aquest torneig es decidiran les últimes places per disputar els Jocs Olímpics.

Palma ha estat una habitual en les últimes convocatòries. “Per a la cita de Debrecen, al principi de la temporada 3x3 i amb pocs dies de preparació, era fonamental que les jugadores es coneguin, hagin jugat juntes i tinguin un bon coneixement del bàsquet 3x3. No era el moment de fer proves”, va explicar Anna Junyer.La llista de lleidatans en els Jocs Olímpics, fins al moment, i en alguns casos pendents de la confirmació oficial per part de les seues respectives federacions, estaria integrada per Miquel Travé, Saúl Craviotto, Ai Tsunoda i aquest cap de setmana van guanyar plaça els equips de relleus 4x4 de Berta Segura i Bernat Erta. Tenen també opcions Emma Carrasco i Paula Juste.