El Madrid, a la final amb polèmica al remuntar in extremis al Bayern

El Reial Madrid jugarà la final de la Lliga de Campions davant del Borussia Dortmund després de remuntar en el temps afegit amb doblet de Joselu Mato el gol inicial d’Alphonso Davies per al Bayern de Múnic en la tornada de la semifinal. Al Bayern se li va anul·lar un gol que hauria significat el 2-2 en els últims instants per un fora de joc que va ser molt protestat per l’equip alemany.

Els germànics van tenir el bitllet per a la final de Wembley del pròxim 1 de juny a la mà, avançant-se quan només quedaven 20 minuts per al final. Però el Reial Madrid va empènyer fins al final i va aconseguir el premi.Abans se li havia anul·lat un gol a Nacho, després de consultar l’àrbitre amb el VAR, per una clara falta del defensa blanc a Kimmich.

D’altra banda, el Reial Madrid va anunciar a quatre hores del partit la col·laboració amb la Policia Municipal per requisar 138 carnets revenuts i procedirà a l’“expulsió immediata” dels socis titulars.La revenda, que en les últimes hores va superar els 1.000 euros per carnet, va ser posada en el focus pel Reial Madrid i la Policia Municipal, que va localitzar i va paralitzar 138 carnets que van ser requisats dimarts pel seu ús indegut.En aquest sentit, el club blanc ja ha proposat a la seua Comissió de Disciplina “l’expulsió immediata dels socis titulars d’aquests carnets”.