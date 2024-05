Buscant la victòria 26

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida arriba a l’última jornada de la fase regular amb els deures més que fets, amb el factor pista assegurat i pendent només de saber en quina posició acabarà i quin rival li tocarà al play-off que arranca la setmana que ve. Les combinacions són diverses en funció dels resultats. El que està clar és que els de Gerard Encuentra ja no poden aspirar ni a l’ascens directe ni a la segona plaça, que ja la té adjudicada l’Estudiantes al ser campió de la Copa i haver-se assegurat estar entre els cinc primers. No obstant, els lleidatans seran decisius per determinar qui puja directe, ja que si guanyen el Menorca ja donarien aquesta plaça al Corunya independentment del que fessin els gallecs avui a Melilla, mentre que el San Pablo necessita guanyar i que perdin tant Corunya com Força Lleida per retornar a l’ACB.

Respecte al quadre lleidatà, aquest pot acabar en tres posicions diferents. Si guanya avui (21.00) a un Menorca ja salvat al Barris Nord i San Pablo fa el mateix a Alacant, que es juga mantenir la setena plaça, els lleidatans acabaran quarts i s’enfrontarien als alacantins en el play-off, sempre que el Valladolid perdi a Fuenlabrada, que encara té opcions de classificar-se. Si els de Pucela guanyessin, llavors es reeditaria l’encreuament de la passada temporada. En el cas que els burgalesos perdessin i el Força Lleida guanyés, aquest acabaria tercer i s’enfrontaria llavors a Valladolid.La situació canvia en cas de derrota, ja que els lleidatans podrien caure fins a la cinquena plaça si Tizona superés el Clavijo, de manera que el seu contrincant al play-off seria el Gipuzkoa, que té la sisena plaça assegurada.Aquesta situació no preocupa Gerard Encuentra, que té clar l’objectiu del seu equip avui. “Volem aconseguir 26 victòries, que seria una fita molt important”, va assenyalar el tècnic lleidatà, que veu el seu equip amb coses encara per millorar malgrat que porta encadenades vuit victòries. “En els dos últims encontres hem tingut moments de desconnexió defensiva importants i errors a nivell tàctic, abaixant la tensió i això ens ha provocat pèrdues i contraatacs ràpids del rival. Esclar que hi ha coses a millorar. Som exigents i no volem que passin”, va afirmar Encuentra, que veu el matx d’avui com “una batalla del ritme. Qui aconsegueixi controlar-lo millor, tindrà més opcions”.

Ja a la venda la nova samarreta que lluirà al play-off

El Força Lleida va posar ahir mateix a la venda la nova samarreta oficial que l’equip lluirà al play-off. El bordeus continua sent el color predominant tant a la samarreta com als pantalons, i els canvis més significatius respecte a la que ha portat durant tota la fase regular és que la franja lateral, que abans era de color blau cel, i el nom frontal de Lleida, que anava en blanc, passen a ser de color daurat. A més a més, a la part inferior del dors de la samarreta porta la llegenda “Lleida és de play-off” en majúscules i en daurat i blanc.D’altra banda, el club ja ha venut més d’un miler d’abonaments, una cosa que per a Encuentra “és emocionant. Traiem el cap per la finestra i veiem les cues que es formen i això ens fa estar feliços i contents”.