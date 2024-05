El Lleida, amb 4.000 entrades venudes per al play-off

El Lleida Esportiu ja ha venut 4.014 entrades per a l’estrena de l’equip en el play-off aquest diumenge (19.00) davant del Ieclà, segons les xifres facilitades pel club una vegada tancades les oficines. En el segon dia de venda al públic general, l’entitat va vendre gairebé 900 entrades més, ja que va tancar dimecres amb 3.132 localitats venudes.

La venda anticipada continuarà fins demà, en horaris de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 i val a recordar que els abonats també paguen entrada, però a meitat de preu en venda anticipada. És a dir, 10 euros la localitat de Tribuna, 7,5 la de Lateral i 5 la de Gol, mentre que la resta d’aficionats paguen el doble a totes les localitats.El partit de diumenge serà l’anada de la primera eliminatòria del play-off, que es resoldrà el següent diumenge a Iecla, també a les 19.00. El conjunt blau buscarà superar aquesta primera eliminatòria per jugar-se l’ascens en una possible ronda d’un play-off per al qual ahir va anunciar un nou patrocinador.Tal com va avançar ahir SEGRE, el club ha assolit un acord amb el Grup Pons, al qual pertany el celler Clos Pons, que es converteix en patrocinador durant la promoció d’ascens a Primera RFEF. La firma de l’acord va tenir lloc entre Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida Esportiu, i Eduard Pons, CEO de Pons, al celler del grup. L’aposta de l’empresa lleidatana per aquest patrocini es fonamenta “en l’impuls i l’energia generats pels assoliments obtinguts en la gestió actual del Lleida Esportiu en poc més de dos anys”, segons va declarar Edu Pons. “L’oportunitat de recolzar l’equip en un moment crucial, com els partits de promoció d’ascens, reflecteix el compromís d’aquesta sòlida marca lleidatana d’identificar-se i col·laborar amb projectes de proximitat i arrelament”, va afegir.