Pau Cubarsí renova amb el Barça fins a l'any 2027

Pau Cubarsí va renovar ahir com a jugador del Barcelona fins al juny del 2027 i passa a tenir una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros –l’actual rondava els 10 milions–, en una clara aposta de present i futur per un central del planter que, amb tot just 17 anys, és ja un fix al primer equip. Pau Cubarsí, que el gener del 2025 complirà la majoria d’edat, va debutar al primer equip aquesta mateixa campanya, amb tot just 16 anys, en un partit de la Copa del Rei davant de l’Unionistas, i està tenint un aterratge fulgurant. Tot just quatre mesos després sembla intocable en l’eix de la defensa i ha jugat de moment un total de 20 partits, 17 com a titular. Nascut el 2007 a Estanyol (Girona), Cubarsí va arribar a l’Aleví B del Barça procedent del Girona el juliol del 2018. Aquesta temporada 2023/24 la va arrancar com a juvenil de primer any però en dinàmica de Barça Atlètic, abans d’incorporar-se de forma habitual al primer equip. D’altra banda, diversos mitjans van apuntar ahir que el club blaugrana té un acord verbal per a la incorporació de Guido Rodríguez, centrecampista del Betis, que acaba contracte al final d’aquesta temporada.