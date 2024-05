Ángel Viadero: “Mirar enrere ja no serveix de res”

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, va deixar clar ahir que “mirar enrere no serveix de res” i que la vista de l’equip està només posada en el play-off que s’obre demà (19.00) al Camp d’Esports davant del Ieclà. Per al partit, el club ja ha venut un total de 5.218 entrades –després de despatxar-ne ahir 1.004– i també va anunciar que les localitats de Gol Nord estaven esgotades, com ja va passar en l’últim matx a casa de Lliga, davant de l’Europa.

“Ara comencem una competició absolutament nova, en la qual el que hem fet fins ara no val”, va declarar el càntabre en roda de premsa, a l’acabar la fase regular en cinquena posició després de la derrota davant de l’Hèrcules (2-1). A més, va destacar que per a l’equip jugar el play-off no ha de ser, ni de bon tros, una cosa negativa. “Jugar una promoció per ascendir és una gran il·lusió, perquè tothom vol jugar aquest tipus de partits”, va explicar.

“Al principi de temporada teníem l’objectiu de millorar l’anterior campanya i amb la boca petita ens marcàvem la meta de jugar el play-off i, després de ser tota la temporada a la part alta, el jugarem”, va dir el càntabre, abans d’afrontar una promoció en la qual “l’únic objectiu és l’ascens i anem a lluitar-lo”.El primer rival, a doble partit, serà el Ieclà, un equip que Viadero va qualificar “amb denominació d’origen del seu entrenador”. “Són un grup que competeix francament bé, amb jugadors joves i que majoritàriament venen del fang. Quan arribes a aquestes altures de competició, ningú no t’ha regalat res i ells han estat competint per l’ascens directe fins fa poc, o sigui que cal anar amb compte amb ells”, va afegir Viadero.El tècnic blau també es va mostrar convençut que “no tinc cap dubte que l’afició està il·lusionada amb l’equip, com tot l’any”, i només va confirmar la baixa de Musa Isah, que va veure la cinquena groga a Alacant i serà baixa per sanció, encara que va reconèixer que “hi ha alguns jugadors amb molèsties i decidirem després de l’últim entrenament”.