El Gimnàstic Lleida obté 16 medalles a Sevilla

El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir 16 medalles en la competició internacional Andalusia Gym Cup, que es va disputar el cap de setmana passat a Sevilla. El club lleidatà hi va desplaçar un total de 26 gimnastes de diferents categories.

En VO2, Joana Ardiaca va ser plata en la general, plata en barra i bronze en terra. En VO3 Aran Aznar va ser or en paral·lels i bronze en terra. En Open, Ares López va ser or en la general, en salt, en paral·lels, en barra i en terra. Bruna Grustan va ser plata en poltre i bronze en terra. En B6, Paula Bellmunt va ser or en paral·lels i Abril Miró plata. En B8 Jana Hernández va ser bronze en salt. Finalment, en B10 Marina Antelo va ser or en la general i en barra, plata en terra i bronze en barra. En la competició també van participar Carla Serret, Aina Margalet, Ares Minguet, Salma Guerrero, Arlet Serret, Marta Lara, Clàudia Ferrando, Alba Castellà, Alexia Sevillano, Anna Guardiola, Paula Cabrero, Cecilia Alonso, Carla Garrabé, Rocío Sáez, Blanca Rizos i Marta Valdivia.