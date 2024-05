El rècord es fixa en 26

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida va fer ahir un altre recital ofensiu i defensiu per encadenar la novena victòria i sumar la vint-i-sisena de la temporada, un rècord històric que serà molt difícil d’igualar en el futur. El triomf davant del Menorca (105-70) va permetre als de Gerard Encuentra tancar la fase regular tercers, igualant la millor classificació de la història (2021-2022), malgrat que a efectes per al play-off seran quarts (l’Estudiantes és segon com a campió de Copa), per la qual cosa s’enfrontaran a l’Alacant en la ronda de quarts de final que començarà la setmana que ve al Barris Nord.

Kenny Hasbrouck va deixar clar tot just posar-se la pilota en joc que seria un dels grans protagonistes. El de Maryland, que per a res ha notat la inactivitat per la lesió, va endollar els dos primers triples que va intentar en tot just 40 segons i va posar un 6-0 eloqüent, davant d’un Menorca al qual va costar molt despertar-se. No ho va fer fins al final del quart. Fins a aquell moment, l’ICG Força Lleida va controlar sense problemes gràcies a la immensa defensa i a l’encert des dels 6,75 i sota el cèrcol, sobretot d’un Krutwig imparable (6 punts).

Javi Zamora es va veure obligat a parar el partit transcorreguts set minuts i amb deu punts a dalt per als lleidatans (18-8), que encara incrementarien l’avantatge fins als 17 amb un parcial de 7-0 a la tornada del temps mort (25-8). Quan semblava que el quadre balear anava a claudicar, va aparèixer Demers, que amb dos triples seguits va acudir al rescat (25-14). Unes quantes badades defensives i una baixada en la intensitat en l’inici del segon acte van fer que el Menorca tornés a ficar-se en el duel, gràcies sobretot a un Demers colossal, autor d’uns altres tres triples (5 de 8) que situaven el seu equip a només 3 punts (30-27).

A Encuentra no li’n va quedar cap altra que demanar temps mort i de tornada la situació es va normalitzar. Els lleidatans van recuperar la intensitat, van apujar la pressió defensiva i amb Hasbrouck letal en el triple, anotant-ne uns altres tres sense error (5 de 5), la diferència es va disparar fins als 19 punts (48-29), que va quedar reduïda a 16 al descans (50-34).

A la tornada dels vestidors, el matx es va enfangar per culpa de les personals, que van tallar el ritme, sobretot als de Gerard Encuentra. Tot i així, la renda va anar creixent a poc a poc, superant la vintena de punts transcorreguts dos minuts del segon període (58-36) i arribant a trentena al final d’aquest (81-51), davant d’un Menorca ja entregat.

L’últim assalt ja no va tenir més història que saber per quant arribaria a guanyar l’ICG Força Lleida. Va arribar a dominar per 38 punts a poc del final (105-67), després que anotessin els dotze jugadors que ahir van entrar a l’acta, inclòs el jove del planter Ibrahima Dabo, i arribant per segon partit consecutiu a la centena de punts. Ara ja toca pensar en el play-off, amb l’Alacant com a rival.