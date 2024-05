Emoció fins a l'últim dia

detail.info.publicated PAU OSORIO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va rebre ahir un dur cop a l’empatar davant del Santboià (0-0) en un partit amb escasses ocasions de gol i en el qual els lleidatans van ser incapaços de dominar la possessió i el ritme del matx. Amb aquest resultat, els de Cappont van perdre l’oportunitat per certificar la seua plaça al play-off d’ascens a Tercera RFEF i s’ho hauran de jugar tot en l’última jornada davant del tercer classificat, el Vic, que es juga mantenir aquesta posició de cara al play-off. Els lleidatans, que són sisens, necessiten com a mínim un empat en l’última jornada per assegurar la seua plaça en la fase d’ascens, ja que el Valls, el seu principal perseguidor, està a tres punts i li té l’average guanyat.

Cap dels dos equips va generar grans ocasions i el partit es va estancar en un migcampisme constant

En els primers compassos del duel, els locals es van apropiar de la pilota i van tenir un parell d’acostaments que van posar en alerta el porter del Santboià. Tot i així, amb el passar dels minuts, els visitants van aconseguir igualar els lleidatans i l’enfrontament va entrar en una fase d’estancament en la qual cap dels dos no va ser capaç de generar-li grans ocasions de perill a l’altre. L’única bona jugada que hi va haver en el primer temps va arribar després d’una gran paret entre Youssef i Solana, que va acabar trobant Àngel en l’àrea, però aquest no va ser capaç de materialitzar-la.

En la segona meitat, el Santboià va introduir dos canvis defensius, passant a formar amb una línia de tres centrals, que va aconseguir anul·lar als atacants lleidatans durant la segona part. Tot i així, a l’estar tan enfocats a defensar, als barcelonins se’ls va oblidar atacar i gran part de la segona meitat va transcórrer sense que hi hagués cap acostament de gol per part dels dos equips.No obstant, en el minut 80, els locals van tenir la millor ocasió del partit, després que Adrián Motes es quedés sol davant del porter visitant, David Aragón, i aquest acabés evitant el gol amb la cara. A partir d’aquesta ocasió, els lleidatans van fer un pas endavant, però van ser incapaços de doblegar el seu rival i van acabar marxant amb un empat que ho deixa tot obert fins a l’última jornada.

Xavier Bartolo: “Hem estat espessos a l’àrea rival”

Acabat el partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo va declarar que “com en tots els encontres, hi ha hagut coses positives i negatives. El bo és que hem aconseguit deixar la porteria a zero després de moltes jornades, però a nivell ofensiu, malgrat intentar-ho molt, hem estat incapaços de poder marcar el gol que ens hauria donat la victòria”.L’entrenador lleidatà també va manifestar que “aquest partit davant del Santboià era clau per aconseguir certificar una plaça en els play-offs a falta d’una jornada per concloure la temporada”. “Hem intentat emportar-nos el duel, però ells han aconseguit defensar molt bé. A més, hem estat molt espessos en l’última passada i això ha fet que no aconseguíssim emportar-nos l’enfrontament”, va concloure.