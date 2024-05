Nova remuntada de Marc Márquez, que acaba segon a França

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) va sumar la seua segona victòria de la temporada en guanyar el Gran Premi de França de MotoGP en un vibrant final en el qual va batre el lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) i l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24). Martín, que ha dominat tot el cap de setmana francès, amb 'pole position’, rècord de tornada ràpida absoluta, victòria en la 'esprint’ i en el gran premi, és ara més líder del mundial amb 129 punts, 38 punts més que Bagnaia, que és segon amb 91 punts, i amb 40 punts respecte a Marc Márquez, que ja és tercer amb 89 punts. No va fallar en aquesta ocasió el vigent campió del món, 'Pecco' Bagnaia, que es va anticipar a Jorge Martín en el moment de la sortida i es va posar el comando de la cursa, amb un Marc Márquez que va tornar a repetir la seua bona sortida de la carrera 'esprint’ per col·locar-se vuitè.

Bagnaia va dominar el gir inicial per davant de Martín i Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), amb Maverick Viñales, el seu company d’equip i tercer en l’'esprint’, cinquè, just per davant d’un Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16) que tampoc no va fallar en aquesta ocasió quan es va apagar el semàfor. Precisament Acosta va intentar superar l’italià Fabio di Giannatonio després de fer el mateix amb Maverick Viñales, en el tercer gir, però va entrar massa colat en la corba vuit i se’n va anar per terra instants després que Marc Márquez superés l’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), i poc abans que també acabés igual, per terra, l’italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23)

Per davant Bagnaia intentava consolidar la primera posició a ritme de rècord de volta ràpida, però Martín no es desenganxava d’ell i una mica més enrere, sense perdre el 'fil’ del cap de cursa, hi havia Aleix Espargaró, Fabio di Giannantonio, Maverick Viñales i Marc Márquez.

Márquez va intentar superar Viñales per primera vegada al principi de la setena volta, però el d’Aprilia va aguantar molt bé la pressió i va mantenir la cinquena posició en un moment de la cursa en el que semblaven estabilitzar-se les posicions en l’'octet’ de cap, en el qual també hi havia Enea Bastianini i el portuguès Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP). El primer en quedar-se despenjat d’aquest grup va ser Oliveira, que va començar a disputar la vuitena posició amb l’ídol local Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que no va tardar gaire a superar-lo.

En el desè gir Fabio di Giannantonio va superar Aleix Espargaró, en un moment de la cursa en la que el duo de cap, Bagnaia/Martín, semblava obrir el buit respecte als seus perseguidors, i poc després també va doblegar al de Granollers el seu company d’equip, Maverick Viñales, com poc després Marc Márquez. Tots ells en l’onzè gir. En tot just un parell de voltes Aleix Espargaró va passar de la tercera a la sisena posició i encara va perdre dos posicions més en una acció un tant controvertida amb Enea Bastianini, que va ser sancionat amb una 'tornada llarga', que el va obligar a sortir de pista. Bagnaia no va aconseguir desenganxar-se de la pressió de Martín, que va aguantar ferm després del rebuf del campió del món.

Márquez va tornar a intentar, aquesta vegada amb èxit, superar Viñales al revolt vuit de la tornada catorze, quan el d’Aprilia es va colar en la traçada, per intentar 'enganxar-se a Di Giannantonio, que havia aconseguit uns metres d’avantatge.' El vuit vegades campió del món va aconseguir posar-se després del rebuf de l’italià i en la tornada disset va intentar superar l’italià, però aquest a va aguantar molt bé i la 'picabaralla' entre ambdós gairebé l’aprofita Viñales.

Per darrere d’ells Quartararo, que ja havia assolit la sisena posició de cursa, se’n va anar a terra en el dissetè gir.

Un nou intent de Márquez va arribar a final de recta al principi de la volta dinou i, en un afany per recuperar la posició Di Giannantonio, es va colar i també el va passar Viñales, a més de rebre una penalització de 'volta llarga' per aquesta acció. L’interès de la cursa va ser en augment amb el primer intent de Martín de superar Bagnaia a la volta vint, però l’italià va aguantar molt bé la pressió i li va tornar l’avançament a l'espanyol, mentre Marc Márquez s’atansava a ells a ritme de més de tres dècimes de segon per volta, ja que aquesta baralla el beneficiava en la seua intenció d’'enganxar-se al capdavant de cursa'.

Martín va tornar a intentar-ho en la corba dos de la tornada vint-i-una, en la que Márquez era ja a un segon del duo de cap i no va tardar gaire més a enganxar-se al rebuf de la moto de l’italià, mentre que el líder del mundial va intentar un canvi de ritme per consolidar la seua segona victòria de la temporada després de la de Portugal. Però les últimes voltes anaven a resultar d’autèntic infart, amb Martín liderant la prova però sense poder 'desprendre’s dels seus dos incòmodes rivals, 'Pecco' Bagnaia i Marc Márquez, i amb la necessitat imperiosa de no cometre cap error'. Així van arribar els tres pilots fins l’última volta, en la qual Martín va saber defensar la victòria davant els atacs primer de Bagnaia i després de Márquez, que a la volta nou li va ficar sense dubtar la moto a l’italià per aconseguir la segona posició final.

Bastianini va acabar quart, per davant de Viñales i amb Di Giannantonio sisè, en tant que Aleix Espargaró va acabar novè per davant d’Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) i Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), amb Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) tretzè i Alex Rins (Yamaha YZR M 1), quinzè, després de complir una penalització de volta llarga.