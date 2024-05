Raimat reuneix 272 ciclistes al Català de Contrarellotge

Sota l’organització del Club Ciclista Terraferma, Speed Republik i la Federació Catalana de Ciclisme, es va celebrar ahir a Raimat el Campionat de Catalunya de Contrarellotge Individual, en què van prendre part, entre totes les categories participants, 272 ciclistes.

Els organitzadors en van preparar dos recorreguts, en funció de les categories, els dos amb sortida i arribada a Raimat. El circuit curt comptava amb una distancia de 12,67 km i en el van competir les categories de Júnior, Cadet, Màster 50, Màster 60 i paraciclisme. Aquest arribava fins a Sucs per tornar a Raimat. Quant al circuit llarg, de 25,77 km, estava destinat a les categories Elit, Sub-23, Màster 30 i Màster 40. Aquest anava de Raimat a Sucs i Gimenells, per tornar Raimat. El ciclisme lleidatà es va emportar quatre medalles, plata d’Albert Masana en Elit, bronze de Maria Banlles, també en Elit, bronze de Celestí Capell en Màster 60 i plata de Manuel Seco en Màster 50, on Josep Maria Casals va ser sisè.En Elit la guanyadora femenina va ser Laura Gómez, amb un temps de 36:56, segona Ingrid Ruiz, a 1:31, mentre que la lleidatana Maria Banlles, tercera, va quedar a 1:44. En la prova masculina va vèncer Guillem Suriñach (34:14), mentre que el lleidatà Albert Massana es va quedar a 19 segons i Llibert Sendrós va ser tercer, a 28 segons.En Sub-23 els primers llocs van ser per a Paula Blasi i Albert Muntanya i en la resta de categories van guanyar Matisse Van i Ainara Inarejos (Júnior), Seff Van i Candela Pérez (Cadet), Joan Font i Jenni Torreguitart (M30), José Gillén i Sandra Sardina (M40), Santi Sala (M50), Carles Arias (M60) i Alfons Bayonas (Paraciclisme).