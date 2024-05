Márquez encadena nou podi

Jorge Martín va sumar la segona victòria de la temporada al guanyar el Gran Premi de França de MotoGP en un vibrant final en el qual va batre, com ja va fer dissabte en la carrera a l’esprint, Marc Márquez, que va acabar segon, i l’italià Pecco Bagnaia, que la vigília va haver de retirar-se per avaria. El madrileny, que va dominar tot el cap de setmana a Le Mans, amb pole position, rècord de volta ràpida absoluta, victòria en l’esprint i en el gran premi, és ara més líder del Mundial amb 129 punts, 38 punts més que Bagnaia, que és segon amb 91 punts, i amb 40 punts respecte a Marc Márquez, que ja és tercer amb 89.

No va fallar en aquesta ocasió el vigent campió del món, que es va anticipar a Martín en el moment de la sortida i es va posar al comandament de la carrera, amb un Márquez que va tornar a repetir la bona sortida de la cursa esprint per col·locar-se vuitè després de sortir tretzè. Bagnaia va dominar la volta inicial al davant de Martín i Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Maverick Viñales i Pedro Tiburón Acosta, que en el seu intent per superar l’italià Fabio di Giannantonio en el tercer gir va anar per terra, instants després que Marc Márquez superés l’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24).Marc va intentar superar Viñales per primer cop al principi de la setena volta, però el d’Aprilia va aguantar molt bé la pressió i va mantenir la cinquena posició en un moment de la cursa en què semblaven estabilitzar-se les posicions al capdavant. En la desena volta, Fabio di Giannantonio va superar Aleix Espargaró, en un moment de la carrera en què el duo de cap, Bagnaia i Martín, semblava obrir espai respecte als seus perseguidors, i poc després també va doblegar el de Granollers el seu company d’equip, Maverick Viñales, com poc després faria Marc Márquez. Tots ells en l’onzena volta.En tot just un parell de voltes Espargaró va passar de la tercera a la sisena posició i encara va perdre dos posicions més en una acció una mica discutida amb Enea Bastianini, que va ser sancionat amb una volta llarga, que el va obligar a sortir de pista. Bagnaia no va poder desenganxar-se de la pressió de Martín, que va aguantar ferm darrere del rebuf del campió del món. Márquez va tornar a intentar, aquesta vegada amb èxit, superar Viñales al revolt vuit de la volta catorze, quan el d’Aprilia es va colar en la traçada, per intentar enganxar-se a Di Giannantonio, que havia aconseguit uns metres d’avantatge.El vuit vegades campió del món va poder posar-se rere el rebuf de l’italià i en la volta disset va intentar superar l’italià, però aquest va aguantar molt bé i la picabaralla entre els dos gairebé l’aprofita Viñales. Al darrere Quartararo, que ja havia assolit la sisena posició, se’n va anar a terra en la volta 17. Un nou intent de Márquez va arribar a final de recta al principi de la volta 19 i, en un afany per recuperar la posició, Di Giannantonio es va colar i també el va passar Viñales, a banda de rebre una penalització de volta llarga per aquesta acció.L’interès de la carrera va anar en augment amb el primer intent de Martín de superar Bagnaia en la volta 20, però l’italià va aguantar molt bé la pressió i li va tornar l’avançament al madrileny, mentre Marc Márquez s’atansava a ells a ritme de més de tres dècimes de segon per gir, ja que aquesta baralla el beneficiava en la seua intenció d’enganxar-se al capdavant. Martín va tornar a intentar-ho al segon revolt de la volta 21, en la qual el lleidatà estava ja a un segon del duo del capdavant i no va tardar gaire més a enganxar-se al rebuf de la moto de l’italià, mentre que el líder del Mundial va intentar un canvi de ritme per consolidar la segona victòria de la temporada després de la de Portugal.Però les últimes acabarien sent d’autèntic infart, amb Martín liderant la prova però sense poder desprendre’s dels seus dos incòmodes rivals i amb la necessitat imperiosa de no cometre cap error. Així van arribar els tres fins a l’última volta, en la qual Martín va saber defensar la victòria davant els atacs primer de Bagnaia i després de Márquez, que en el revolt 9 li va ficar sense dubtar la moto a l’italià per aconseguir la segona posició final.

El lleidatà ha escalat tres posicions a la general del Mundial i ja és tercer a 40 punts de Jorge Martín

Marc: “Aquest any hi ha relax, ens estem divertint”

Marc Márquez estava radiant pel seu segon lloc a Le Mans en MotoGP després d’una gran remuntada culminada amb un fulgurant avançament al campió Bagnaia. El lleidatà, ja amb el somriure a la cara, va reconèixer que “el que més tranquil·litat em dona i se’m pot veure a la cara ràpidament és quan estàs patint o t’estàs divertint i aquest any hi ha relax, ens estem divertint. Ahir, que ens vam classificar tretzens, doncs què hi vols fer.. Et faràs mala sang? Doncs no. Sabíem que podia passar en algun gran premi i passarà més, perquè hi ha cosetes, petits detalls, que en l’actual MotoGP et fan perdre no dos posicions, sinó sis de cop en dos dècimes. Per a mi aquest any està sent de gaudi i n’estic gaudint”.Sobre si a Montmeló podria arribar la primera victòria va respondre: “És el pitjor circuit per historial del que va en MotoGP, encara que amb aquesta moto no descarto res, però ja veurem com se’m dona. Si continuem treballant igual confio que la primera victòria arribi, però per lluitar amb aquests dos pilots has d’estar perfecte en tots els àmbits i, per exemple, l’error que vam cometre divendres el salves un cap de setmana, com l’hem salvat aquest, però no el pots salvar tots els caps de setmana”.

Sergio García guanya de principi a fi i recupera el liderat de Moto2

El colombià David Alonso (KTM) i el castellonenc Sergio García (Boscoscuro) es van emportar ahir les respectives victòries en les categories de Moto3 i Moto2 del Gran Premi de França, cinquena cita del Mundial. Alonso va sumar la tercera victòria de la temporada al davant de l’alacantí Daniel Holgado (Gas Gas), que continua líder del campionat amb tot just un punt d’avantatge sobre el colombià.En la cilindrada intermèdia, Sergio García va dominar de principi a final el Gran Premi de França camí de la seua segona victòria de la temporada, que li torna el liderat del Mundial. El japonès Ai Ogura (Boscoscuro) i el madrileny Alonso López (Boscocuro) van completar el podi.