A un pas de la salvació

L’Artesa de Lleida va aconseguir ahir una victòria molt important per 0-2 davant del campió de Primera Catalana, el San Mauro, que l’atansa una mica més a l’objectiu de mantenir la categoria. Amb aquesta victòria, els del Segrià s’asseguren no estar entre els quatre equips de zona de descens, però hauran de guanyar en l’última jornada contra el Tàrrega per assegurar matemàticament la permanència pels descensos compensats.

En els primers compassos del partit, l’Artesa de Lleida es va defensar molt bé i va aconseguir imposar el seu joc en el camp. En el minut 15, els lleidatans haurien pogut avançar-se des del punt de penal, però no van aconseguir materialitzar l’ocasió i la igualtat en el marcador es va mantenir fins al final del primer temps.Després del descans, els de Sergi Reig van seguir sentint-se còmodes i van ser capaços de generar grans ocasions que es van traduir en gols. Al minut 75 va arribar el primer, obra del capità Manel Grau, que amb un tret col·locat per l’escaire va superar el porter rival (0-1). El segon va arribar després d’un contraatac al minut 85, que Reluy va acabar definint a la perfecció (0-2) per sentenciar l’encontre i mantenir vives les esperances de l’Artesa de Lleida fins a l’última jornada.

L’Artesa va caure derrotat (0-4) amb el Sant Cugat en un partit sense història ni transcendència perquè els dos conjunts ja tenien garantida la permanència abans de l’inici del matx. Els locals no van estar intensos en defensa i el rival ho va aprofitar per endossar-los un 0-4 que hauria pogut ser mes voluminós, ateses les ocasions de què van disposar els visitants.