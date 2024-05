El Força Lleida ven més de dos mil abonaments per al play-off

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ja ha superat els 2.000 abonaments venuts per a l’eliminatòria de quarts de final del play-off d’ascens a la Lliga ACB que l’enfrontarà a partir d’aquest divendres vinent a l’Alacant. Ahir a la tarda van tornar a formar-se cues davant les taquilles del pavelló Barris Nord d’abonats i aficionats que volien comprar abonaments o entrades. Tal va ser l’afluència que a última hora el programa va quedar col·lapsat. La venda, que es pot fer també a través de la pàgina web del club (http://flleida.acyti.com), continuarà sent presencial a les taquilles totes les tardes des de les 18.00 fins a les 20.00 hores, i també abans del primer duel de la sèrie, fixat per a aquest divendres a les nou de la nit.

Els abonaments, que inclouen els dos primers duels del play-off i un hipotètic cinquè partit de desempat, que també es jugaria al Barris Nord, costen per als abonats sèniors 35 euros i 25 per als júniors, mentre que per al públic en general el preu és de 45 i 35, respectivament. L’abonament també inclou de manera gratuïta la samarreta del play-off. Quant a les entrades, que es van començar a vendre divendres passat coincidint amb l’últim partit de la fase regular davant del Menorca, tenen un preu de 25 euros per als aficionats sèniors i de 20 per als júniors. Igualment pot comprar-se la samarreta de forma individual a un preu de 15 euros.

El segon partit de la sèrie de quarts que es disputarà diumenge es jugarà a les 5 de la tarda

Per una altra banda, el segon partit del play-off de quarts de final que es disputarà diumenge al Barris Nord ha canviat d’horari per exigències de LaLigaTV. Inicialment estava previst a les set de la tarda, però finalment s’ha avançat dos hores i començarà a les 17.00 hores. Així mateix, el Lucentum Alacant va donar a conèixer ahir els horaris dels partits que es disputaran a la seua pista, que també s’han fixat divendres, a les 20.45, i diumenge, si fos necessari, a les 19.00.