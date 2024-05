Joel Moscatel guanya el Challenge d'Espanya

El lleidatà Joel Moscatel (-14) va ser el guanyador de la vint-i-cinquena edició del Challenge d’Espanya que es va disputar al Reial Club Sevilla Golf i que es va resoldre després d’una ajustada disputa entre tres jugadors. Finalment, aguantant la pressió, Moscatel es va emportar el triomf en l’últim forat amb un birdie per firmar la seua primera victòria al Challenge Tour. La jornada final es presentava renyida, com ja va passar cada dia del torneig, amb un recorregut molt exigent que tot just perdonava els errors i que recompensava els bons cops. És el que li va passar al que anava líder destacat del torneig, el finlandès Tapio Pulkkanen (-13), que va arribar al forat 9 (parell 5) amb dos cops d’avantatge i que va veure com se li esfumava el liderat amb un cruent doble bogey. També li va passar una cosa similar al danès Rasmus Neergaard-Petersen (-13). Al forat 18 va arribar Moscatel a un cop del nòrdic. Un bogey de Petersen i un birdie del lleidatà li van donar el triomf. Després de la victòria, Moscatel escala fins a la tercera posició del rànquing del Challenge Tour i, si manté el nivell fins a final de temporada, passarà al DP World Tour. Necessita acabar entre els 20 primers de la Road To Mallorca. “Estic feliç. He jugat realment bé. La clau va ser mantenir els nervis i la concentració”, va dir.