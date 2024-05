Lleida aporta set esquiadors a les seleccions estatals

La Federació Espanyola d’Esports d’Hivern va fer pública ahir la llista oficial d’esportistes que formaran part de les estructures esportives per a la pròxima temporada d’hivern 2024-2025, en la qual figuren quatre lleidatans i tres esquiadors més que formen part d’algun club de Lleida.

La nòmina més alta de lleidatans es troba en la disciplina d’esquí de fons, amb tres representants. La llista la lidera l’olímpic Jaume Pueyo, del CEFUC de la Seu d’Urgell, que és l’únic integrant de la selecció A i que ve de firmar la millor temporada des que és a l’equip estatal. El fondista alt-urgellenc va fer història el mes de març passat a l’aconseguir el millor resultat de l’esquí de fons espanyol a la Copa del Món esprint firmant el desè lloc a Lahti (Finlàndia) i millorant el setzè que havia firmat dies enrere a Minneapolis. A l’equip B d’esquí de fons figuren Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic, i Marc Colell, del CEFUC, que van assolir les semifinals esprint en el Campionat del Món júnior i sub-23 de Planica (Eslovènia).En la modalitat d’esquí alpí, l’aranès Marc Ubeira formarà part de l’equip D, on també hi haurà la barcelonina del CEVA Lisa Vallcorba, mentre que el també barceloní Tomàs Barata, del CEVA, estarà al B i l’asturià Jonas Sánchez-Cabañas, del Copos aranès, recalarà al C.