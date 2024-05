El Lleida-Ieclà, acabat

El Lleida Esportiu-Ieclà de diumenge, que va quedar suspès al minut 93 per l’impacte d’una botella al delegat del conjunt murcià, no es reprendrà i es dona com a acabat amb el 0-1 que reflectia el marcador. Així ho va decidir el Jutge Únic de Competicions No Professionals, Rafael Alonso Martínez, en una resolució publicada durant la matinada de diumenge a dilluns, en la qual justificava la seua decisió en el fet que “una eventual represa perjudicaria més l’equip visitant”.

El jutge estima així les al·legacions presentades pel Ieclà, que va presentar un escrit en el qual justificava que “tenien por per la seua integritat a causa de la falta de seguretat”, el principal argument que va donar l’àrbitre per suspendre el partit de forma definitiva, i que el seu club “no pot fer-se càrrec del cost de l’allotjament, menys encara sent la víctima dels fets, i que tornar a desplaçar-se a Lleida engrandiria la situació d’indefensió”.En l’escrit, el jutge també fa especial èmfasi en el fet que “el partit ja es trobava en el temps suplementari” i que “també perjudicaria l’equip visitant [no interessat en la represa] la possibilitat que el resultat que es donava en el moment de la suspensió pogués ser revertit en una eventual represa quan l’equip visitant no tindria responsabilitat en relació amb la causa de la suspensió”.

El Lleida Esportiu va reaccionar a la decisió ahir al matí, anunciant que presentarà un recurs davant de la decisió de donar per acabat el partit, en un comunicat en el qual reiterava la seua condemna als fets. A més, va explicar, com ja s’havia anunciat el mateix diumenge, que tant el club com els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per descobrir els autors dels fets “que comportaran greus conseqüències per al club”.Per una altra banda, en declaracions facilitades pel club, l’adjunt a la presidència, Marc Torres, va criticar que l’argument utilitzat per donar el partit com a finalitzat “no té fonament” i va afegir que “des del principi es va oferir que el rival fes nit a Lleida per poder reprendre el partit el mateix dilluns al matí si així ho van autoritzar, però sempre van mostrar una actitud negativa a qualsevol situació que impliqués tornar a jugar”.Per aquesta raó, Torres va apuntar que “la decisió ens causa un perjudici important, perquè sí que s’havia traspassat el minut noranta, però s’havien de jugar molts minuts d’afegit, que era prou temps per revertir el resultat”. Cal a recordar que la suspensió es va decretar al minut tres d’afegit i l’àrbitre va dir a l’acta que s’havien de disputar fins a onze minuts per les pèrdues de temps visitants.

Precedent a Benidorm amb la UE Lleida

El desembre del 2009, la UE Lleida va patir una situació semblant a la de diumenge quan va visitar el Benidorm i al minut 83, l’àrbitre va suspendre el partit pel llançament de dos pedres a l’àrbitre assistent per part de l’afició local amb 2-1 al marcador. En aquell cas, el Comitè de Competició va dictaminar que el partit s’havia de reprendre. Els set minuts restants, més l’afegit, es van jugar el 27 de gener del 2010 i el partit va acabar 3-2.

Les entrades per a Iecla, a un preu de 20 euros

El Ieclà va anunciar ahir el preu de les entrades per al partit de tornada d’aquest diumenge a La Constitución, a un preu únic de vint euros per al públic general –a quinze per als abonats–, entre el qual s’inclou l’afició desplaçada des de Lleida. La penya Blues Nord, responsable de l’organització del desplaçament, va anunciar ahir que el club murcià els ha confirmat que comptaran amb un mínim de 105 entrades per a l’afició blava, que podrien ser més depenent de la demanda per part dels aficionats locals.

Pereira critica un altre error arbitral en contra

El president del Lleida, Luis Pereira, va criticar a la xarxa social X que “hi ha una cosa que sí que és greu per reincident: el gol és fora de joc. Aquí i a Lima i en van molts”. Les imatges del gol visitant demostren com, en el servei de la falta lateral, el golejador Gabri està habilitat, però abans de la rematada, el central Algisí fa l’acció de pentinar la pilota en el punt de penal i, quan aquest toca la pilota –ho fa molt lleugerament–, Gabri sí que està clarament en fora de joc.

Segueix el malefici contra rivals de play-off

La derrota de diumenge, ja definitiva, suposa la cinquena en cinc partits a casa davant de rivals de la zona alta –quatre en els partits davant d’Hèrcules, Europa, Badalona Futur i Sant Andreu (els equips que van quedar per sobre del Lleida en Lliga) i davant del Ieclà, segon del Grup 2–. Tots aquests duels a casa han acabat 0-1 i han suposat les úniques derrotes a casa del curs. Tanmateix, el Lleida tampoc no ha guanyat fora rivals directes.