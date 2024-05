“Cal modernitzar les estructures del futbol”

Les ganes d’explicar la seua experiència durant molts anys en l’arbitratge i la indignació perquè després que es fes públic que el Barcelona havia pagat diners al vicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, cap estament no mostrés interès a descobrir els motius d’aquests pagaments, van portar l’exàrbitre lleidatà Xavier Estrada Fernández a escriure el llibre La verdad del caso Negreira, que ahir va presentar a la Sala Víctor Siurana de la UdL, acompanyat, entre altres, pel periodista lleidatà Sique Rodríguez.

“M’esperava, quan vaig presentar la querella [contra Negreira], tenir el suport de casa meua, de la Federació, del Comitè.. però aquesta trucada no va arribar mai”, explicava a aquest diari. “Vull entendre que tots estem en la mateixa línia, voler resoldre i investigar el cas i que s’aclareixin els dubtes. Amb el llibre hem posat sobre la taula que totes aquestes estructures del futbol s’han de canviar, és necessari modernitzar-les”.Estrada, que diu que se sent molt avalat des de les xarxes socials, lamenta que els seus companys àrbitres no puguin opinar perquè “aniria en detriment de les seues carreres” i insisteix que “la meua indignació naix que un club paga al vicepresident del meu comitè i no veig cap intenció d’investigar-ho”.