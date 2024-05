El Barça, a Almeria per apuntalar la segona plaça

El Barcelona visita avui l’Almeria al Power Horse Stadium (21.30), amb l’objectiu de sumar una victòria per apuntalar la segona plaça, que li permetria disputar la Supercopa. Amb un punt més que el Girona i un partit menys, els de Xavi volen aprofitar l’entrepussada dels gironins i obririen una bretxa de quatre punts si guanyen avui, quan només en quedaran sis per disputar-se. Visita un Almeria descendit des de fa setmanes.

Sobre el partit d’avui Xavi Hernández va valorar que “no és fàcil, l’Almeria ha merescut més punts dels que ha guanyat”, va assenyalar. “Han baixat de categoria i el jugador s’ha alliberat i juga tranquil i sense res a perdre. Han competit bé contra equips grans i serà un rival difícil. Tenen talent davant, amb jugadors de molt nivell. No serà fàcil ni senzill, però si fem 6 punts serem segons i l’objectiu està clar”, va afegir.De cara a la pròxima temporada va admetre que “l’objectiu és canviar, incorporar gent i millorar. Si no, ens quedarem igual. Les coses que no han sortit bé cal millorar-les. Hem de veure com està la pel·lícula de la situació econòmica i del fair play i a partir d’aquí ja ho veurem”, va comentar.Va reiterar que el president, Joan Laporta, “sempre és positiu” i que Deco, el director esportiu, també. “Però la situació econòmica marca la planificació esportiva. I això ho sabeu tots. La situació és complicada, sobretot a nivell econòmic, per competir amb els millors. No té res a veure la situació actual amb la d’anys enrere, que l’entrenador deia a qui volia”, va lamentar.“Hi ha altres clubs amb una situació molt millor que la nostra. El barcelonista ho ha d’entendre, jo així ho entenc; ens hi hem d’ajustar. Però això no significa que no anem a competir. Necessitem estabilitat i temps però hi ha coses bones per competir”, va afegir.Va acceptar que aquesta temporada han jugat millor que l’any passat però que han “competit pitjor”. “Se’ns han escapat coses per detalls. Hem tingut moltes decepcions. Els partits contra el Girona i el Madrid ens han marcat, no hem estat a l’altura i no hem competit. L’any passat.. Recordo el 0-4 al Bernabéu, vam guanyar la Lliga al camp de l’Espanyol. Vam fer grans actuacions a nivell coral”, va comentar l’entrenador sobre els millors i pitjors moments del curs.

L’Atlètic guanya el Getafe amb 3 gols de Griezmann i segella la Champions

Tres gols d’Antoine Griezmann, dos al primer temps i un a l’inici del segon, van confirmar ja matemàticament la classificació de l’Atlètic de Madrid per a la Lliga de Campions per dotzena temporada consecutiva, amb una victòria concloent per 0-3 contra el Getafe al Coliseum.Amb gols de Williot Swedberg i Hugo Álvarez, el Celta va remuntar a la segona part el gol d’Álex Berenguer per a l’Athletic (2-1) i fa un pas de gegant cap a la permanència a la Lliga, en conservar una renda de cinc punts sobre el Cadis amb només sis en joc.El Cadis, amb un gol de Sergi Guardiola en el temps afegit, es va emportar els tres punts del camp del Sevilla (0-1), la qual cosa impedeix el seu descens matemàtic, però la victòria del Celta el manté a prop de Segona.I el Rayo, amb gols de Florian Lejeune i de Jorge de Frutos, va guanyar 2-1 contra el Granada a Vallecas i acaricia la permanència de forma virtual al tenir 6 punts d’avantatge sobre el descens a falta de dos jornades.

Hisenda investiga un compte de directius

Hisenda investiga part dels interessos d’un aval que va permetre a Joan Laporta ser president, segons va publicar ahir El Periódico. Part dels interessos d’aquest aval, que ascendeix a 350.000 euros, els va pagar una empresa amb seu als Estats Units, que després va rebre l’encàrrec d’organitzar dos d’amistosos en aquest país. El club va reaccionar amb una nota en la qual negava qualsevol irregularitat ni tracte de favor a cap empresa, mentre que l’excandidat Víctor Font no va descartar una moció de censura.

El Girona celebrarà amb una rua la temporada

El Girona celebrarà la seua excel·lent temporada, amb la històrica classificació per a la Champions, el diumenge 26 d’aquest mes amb una rua pels carrers de la ciutat amb la participació dels futbolistes i el cos tècnic encapçalat per Míchel Sánchez.